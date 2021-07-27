Гороскоп на серпень-2021 для знака зодіаку Близнюки: гроші – не головне в житті

Докладний астрологічний прогноз на серпень-2021 для знака Близнюки: займайтеся тим, що подобається, і прислухайтеся більше до поклику серця, а не розуму.

Близнюки / Фото: Сьогодні

Бажаєте дізнатися, наскільки щасливим і стабільним буде серпень 2021 для Близнюків ? Пропонуємо вам ознайомитися з докладним астрологічним прогнозом на кінець літа для представників цього знака. Читайте докладний гороскоп на серпень 2021 для знака Близнюків.

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Робота

Бізнес / Фото: Unsplash

Праця виходитиме, і ви отримаєте від неї справжнє задоволення, якщо займатиметеся своєю справою, до якої у вас лежить душа. Тож прислухайтеся до своєї інтуїції, і вибирайте заняття, яке вам найбільше подобається . Не переживайте, незабаром воно принесе свої плоди.

Фінанси

Покупки / Фото: Unsplash

Не завжди те, чим ви любите займатися, приносить вигоду. Але Близнюкам у серпні 2021 буде набагато важливіше і приоритетніше всіх матеріальних благ займатися тим, що приносить моральне задоволення. Ви вийшли на рівень усвідомлення того, що гроші – не головне в житті .

Здоров'я

Дієта / Фото: Unsplash

Важливо не їсти все підряд, тим більше у великих кількостях. У серпні 2021 Близнюкам загрожує якщо не ожиріння, то прояви алергії . Можливо, якісь із продуктів виявляться несумісними, або ж екзотика жорстко спантеличить ваш нетренований організм.

Любов

Любов / Фото: Unsplash

Розвивати емоційну сферу свого особистого життя складно, але можна. Більше прислухайтеся до потреб партнера і свого власного тіла. Цього останнього літнього місяця любов готова спалахнути мало не на голому місці. Але піддавшись почуттям, не втрачайте голову .

Відпочинок

Відпочинок / Фото: Unsplash

Найякісніший відпочинок для вас – це час, проведений разом із партнером. А ось де саме – не має особливого значення. " З милим рай і в шалаші " – це саме про вас. Самотні Близнюки не повинні відмовлятися від можливості поїхати за кордон, адже там з'являться шанси на знайомство.

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