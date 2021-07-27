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Гороскоп на серпень-2021 для знака зодіаку Близнюки: гроші – не головне в житті

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 липня, 11:31
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Докладний астрологічний прогноз на серпень-2021 для знака Близнюки: займайтеся тим, що подобається, і прислухайтеся більше до поклику серця, а не розуму.
Близнюки
Близнюки / Фото: Сьогодні

Бажаєте дізнатися, наскільки щасливим і стабільним буде серпень 2021 для Близнюків ? Пропонуємо вам ознайомитися з докладним астрологічним прогнозом на кінець літа для представників цього знака. Читайте докладний гороскоп на серпень 2021 для знака Близнюків.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Робота

Бізнес
Бізнес / Фото: Unsplash

Праця виходитиме, і ви отримаєте від неї справжнє задоволення, якщо займатиметеся своєю справою, до якої у вас лежить душа. Тож прислухайтеся до своєї інтуїції, і вибирайте заняття, яке вам найбільше подобається . Не переживайте, незабаром воно принесе свої плоди.

Фінанси

Покупки
Покупки / Фото: Unsplash

Не завжди те, чим ви любите займатися, приносить вигоду. Але Близнюкам у серпні 2021 буде набагато важливіше і приоритетніше всіх матеріальних благ займатися тим, що приносить моральне задоволення. Ви вийшли на рівень усвідомлення того, що гроші – не головне в житті .

Здоров'я

Дієта
Дієта / Фото: Unsplash

Важливо не їсти все підряд, тим більше у великих кількостях. У серпні 2021 Близнюкам загрожує якщо не ожиріння, то прояви алергії . Можливо, якісь із продуктів виявляться несумісними, або ж екзотика жорстко спантеличить ваш нетренований організм.

Любов

Любов
Любов / Фото: Unsplash

Розвивати емоційну сферу свого особистого життя складно, але можна. Більше прислухайтеся до потреб партнера і свого власного тіла. Цього останнього літнього місяця любов готова спалахнути мало не на голому місці. Але піддавшись почуттям, не втрачайте голову .

Відпочинок

Відпочинок
Відпочинок / Фото: Unsplash

Найякісніший відпочинок для вас – це час, проведений разом із партнером. А ось де саме – не має особливого значення. " З милим рай і в шалаші " – це саме про вас. Самотні Близнюки не повинні відмовлятися від можливості поїхати за кордон, адже там з'являться шанси на знайомство.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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