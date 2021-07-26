Гороскоп на серпень-2021 для знака зодіаку Телець: не шкодуйте уваги близьким

Докладний астрологічний прогноз на серпень-2021 для знака Телець: якщо ви залишитеся без відпустки, поєднуйте роботу з подорожами і релаксом.

Телець / Фото: Сьогодні

Яким буде астрологічний прогноз на серпень-2021 для Тельців? У яких сферах вони зможуть проявити себе найкращим чином, а де доведеться докласти чимало зусиль, не здати своїх досягнутих раніше позицій, і місяць складеться сприятливо? Читайте гороскоп на серпень-2021 для знака Телець.

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Робота

Робота / Фото: Unsplash

При всій вашій успішності, пам'ятайте, що конкуренти не дрімають, і ваша ініціатива несподіваним чином може виявитися в розробці у ваших же опонентів. Так що не розголошуйте комерційні таємниці , а більше націльтеся на їх впровадження у виробництво.

Фінанси

Фінанси / Фото: Unsplash

У серпні 2021 Тельцям не доведеться турбуватися про дефіцит своїх фінансів. Ви будете почуватися цілком забезпеченою людиною. Крім того, є всі передумови, щоб зайнятися благодійністю . Не упускайте можливість допомогти нужденним людям.

Здоров'я

Здоров'я / Фото: Unsplash

Вам важливо уникати стресових ситуацій і дбайливіше ставитися до нервової системи. Хоч це і складно зробити в постійній боротьбі за місце під сонцем, але від цього, зокрема, залежить ваш психо-емоційний стан і здоров'я в цілому. Виділяйте час для фізичних занять .

Любов

Любов / Фото: Unsplash

Будьте готові до того, що вам доведеться опікати своїх близьких сильніше ніж зазвичай. І ваша половинка чекатиме від вас прояву ініціативи , турботи й уваги. Не відштовхуйте кохану людину, навпаки, частіше нагадуйте їй про любов, і вам тієї ж миті дадуть відповідь взаємністю.

Відпочинок

Подорож / Фото: Unsplash

Ваш відпочинок часто буде перемежовуватися з роботою . Це можуть бути відрядження в цікаві місця, поїздки з можливістю освоєння нового і корисного досвіду. Не ігноруйте такий вид релаксу, тим більше, якщо повноцінна відпустка в серпні 2021 вам поки що не світить.

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