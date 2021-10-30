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Гороскоп на Геловін 31 жовтня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 жовтня, 18:00
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Геловін-2021: веселий і страшний астрологічний прогноз на 31 жовтня для всіх знаків зодіаку
Найприкольніший гороскоп на Геловін 31 жовтня
Найприкольніший гороскоп на Геловін 31 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

Що чекає на моторошне і веселе свято Геловін-2021 кожен знак зодіаку? Ми підготували для вас найприкольніший, найстрашніший, креативний і правдоподібний прогноз на 31 жовтня. До речі, ви не забули, що Геловін цьогоріч триватиме цілих 25 годин?

Гороскоп на Геловін 31 жовтня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Напористості Овна в день Геловіну позаздрить будь-хто. З вами ніхто не береться сперечатися, бо це марно. Та ви й самі все знаєте: фрази – гострі, око – накидане, а вибраний образ – просто ідеальний.

Гороскоп на Геловін 31 жовтня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Телець на Геловін уявить себе розлюченим биком на рингу: битиме копитом і хльостатиме себе хвостом по боках. Дивіться, щоб свято не перетворилося на справжню кориду, адже ще невідомо, хто переможе – ви чи тореадор.

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Гороскоп на Геловін 31 жовтня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Геловін – це шикарне та веселе свято для Близнят. Вам буде де розвернутися з вашою невгамовною фантазією, жагою до спілкування та пригод. Ви просто фонтануєте нескінченними ідеями, шокуючи оточуючих.

Гороскоп на Геловін 31 жовтня для Раку

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Звичка Раків задкувати може остаточно всіх заплутати. Оточуючі неправильно вас зрозуміють, думаючи, що ви в страху відступаєте. Кому ж спаде на думку, що таким чином ви берете розгін – Геловін для всіх тільки починається!

Гороскоп на Геловін 31 жовтня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Будьте обережнішими з пазурами та іклами – вони ж справжні! Не варто провокувати на лють Лева у таке демонічне свято. Йому краще всіляко потурати, догоджати та гладити по шерсті – тоді є шанс піти живим.

Гороскоп на Геловін 31 жовтня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Дівам можна закинути подалі всі свої справи, відкласти вічний клопіт – на них знайдеться час в інший день. А ось на Геловін згадайте, що ви здатні чарувати і вити мотузки з оточуючих.

Гороскоп на Геловін 31 жовтня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Лякати чи смішити? Ось дилема, яка все чортове свято не даватиме спокою Терезам, що вічно сумніваються. Вирішуйте вже швидше, бо ви не встигнете ні того, ні іншого. Зате хтось майстерно розіграє вас.

Гороскоп на Геловін 31 жовтня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада) / Фото: Сьогодні

Скорпіони, настав ваш день! Нарешті можна ні від кого не ховатися і побути собою – пристрасним, яскравим, нервовим, жалісним, уїдливим та нескінченно спокусливим демоном. Не переживайте – у кожному жарті є частка жарту.

Гороскоп на Геловін 31 жовтня для Стрільця

Стрілець (23 листопада – 22 грудня)
Стрілець (23 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Ваші стріли, пущені в день Геловіну, рано чи пізно досягнуть мети. Але не поспішайте вмочувати наконечники в отруту – жертва вам знадобиться в живому вигляді. Цілком можливо, це будуть стріли амура.

Гороскоп на Геловін 31 жовтня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Вдаючись спокусам демонічного свята, Козорогам не варто забувати, що у місяця є два боки. Не залишайте надовго свою симпатію поза увагою. Адже ще питання – хто кому наставить роги цього дня.

Гороскоп на Геловін 31 жовтня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Водолії, не вірте тому, хто скаже, що у пляшці чи келиху – проста вода. Хто ж у Геловін наповнює ємності настільки безпечною рідиною? Лийте, та не заливайтеся, бережіть шлунок і заразом – репутацію.

Гороскоп на Геловін 31 жовтня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Риби, саме час на Геловін включити русалку і, помахуючи хвостом, спливти у світ ілюзій, де вам завжди так затишно. Велика ймовірність, що саме цього дня вона стане реальністю. Так Нептун нашепотів.

Дивіться відео гороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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