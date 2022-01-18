Гороскоп на сьогодні, 18 січня, для всіх знаків Зодіаку

Овни на підйомі, а Козерогам потрібна обережність – астрологічний прогноз на вівторок

Астрологи склали прогноз на 18 січня 2022 року. Сьогодні – повний місяць. Емоції можуть бути ключем. Але багато хто відчує приплив енергії.

Гороскоп для Овна (народжені 21 березня – 20 квітня)

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ОВНИ переживають піднесення після попередніх, досить нервових днів. Настрій буде добрим, і енергії хоч греблю гати. Але працювати не хочеться. Ви воліли б гуляти та розважатися.

Гороскоп для Тельця (народжені 21 квітня – 21 травня)

ТЕЛЬЦІ відчувають втому і вважали за краще спокійний день, відпочинок. Але всякі дрібниці дошкулятимуть. Доведеться займатися дрібними, рутинними справами і ще й сперечатися з начальством. У дорозі можливі затримки, є можливість запізнень.

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Гороскоп для Близнюків (народжені 22 травня – 21 червня)

БЛИЗНЮКИ проведуть день, гуляючи або в коротких ділових поїздках. Будуть зустрічі із незвичайними людьми, цікаві розмови, знайомства. Також ви можете отримати новину, яка вас схвилює та потішить.

Гороскоп для Раків (народжені 22 червня – 22 липня)

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У РАКІВ достатньо сил та фізичної енергії. Можете зробити щось суттєве. Імовірні покупки, фінансові витрати. Ви порадієте своїм придбанням. Добре займатися спортом, працювати чи гуляти на свіжому повітрі.

Гороскоп для Лева (народжені 23 липня – 21 серпня)

ЛЬВИ сьогодні зможуть здійснити якесь своє бажання. Може бути навіть дуже важливим. Це зарядить їх оптимізмом та впевненістю. Зараз корисно думати про себе, але при цьому краще наодинці не залишатися. Спілкуйтеся з друзями, сходіть до когось у гості. Відпочинок у веселій компанії стане чудовим завершенням дня.

Гороскоп для Діви (народжені 22 серпня – 23 вересня)

У ДЕВ може виникнути конфлікт між бажаннями та можливостями. Наприклад, працювати Дівам сьогодні не хочеться. З набагато більшим задоволенням вони провели б сьогоднішній день вдома, валяючись у ліжку та відновлюючи сили. Але саме сьогодні їм можуть навалити купу справ. Якась зустріч може скасуватись. Вечір Діви, ймовірно, проведуть на самоті.

Гороскоп для Терезів (народжені 24 вересня – 23 жовтня)

У ВАГ буде легкий, бадьорий день. Можете отримати хвилюючі новини, скоріше приємні. Також можливе спілкування, не виключене – з другом, який живе за кордоном. Передбачаються невеликі подорожі. Можете разом із колегами зробити якусь важливу справу, домогтися прориву в роботі.

Гороскоп для Скорпіона (народжені 24 жовтня – 23 листопада)

СКОРПІОНИ, маєте день серйозних справ. Поки навколо всі веселяться та розважаються, ви схильні зосереджено працювати. Можете досягти значного прогресу у справах. Вас хвалитимуть. Встигнете зробити якусь безкорисливу і добру справу. Наприклад, допоможете батькам. Економте сили – надвечір можете валитися з ніг від втоми.

Гороскоп для Стрільця (народжені 24 листопада – 22 грудня)

СТРІЛЬЦІ, у вас, можливо, було кілька нервових днів. Тепер пора видихнути. Проблеми оминули. Відчуєте сьогодні полегшення та приплив оптимізму. День вдалий, щоб вчитися, вивчати щось нове. Ви маєте розмову з людиною, від якої залежить ваша кар'єра. І тут не варто скромничати чи мовчати. Ви можете відправитися в поїздку або займіться плануванням.

Гороскоп для Козерога (народжені 23 грудня – 20 січня)

КОЗЕРІГИ можуть скаржитися на незначне погіршення самопочуття. День нейтральний, але несприятливий для будь-якого ризику. Імовірні покупки, фінансові витрати. Може помітно збільшитись апетит.

Гороскоп для Водолія (народжені 21 січня – 19 лютого)

У ВОДОЛІЇВ сьогодні настрій суттєво покращиться. Якісь невеликі проблеми, що нервували вас останнім часом, або самі вирішаться. Або ви знайдете спосіб вирішити їх за рахунок друзів або приятелів. Сьогодні пов'язаний із сімейною гармонією. У коханні пощастить. З близькою людиною ви спочатку посперечаєтеся, але потім домовитеся, і обидва будете щасливі. Зірки обіцяють успіх у всіх починаннях. Ніякі ваші зусилля не будуть марними.

Гороскоп для Риб (народжені 20 лютого – 20 березня)

РИБИ переживають незначний спад активності. День буде присвячений дрібним домашнім справам та господарським турботам. Збільшується ймовірність застуд – одягайтеся тепліше.

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