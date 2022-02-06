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Гороскоп на сьогодні, 6 лютого, для всіх знаків Зодіаку

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрій Бугулов Астролог
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6 лютого, 13:24
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Раки чогось чекають, а у Терезів ймовірні хвилювання – астропрогноз на цю неділю

Астрологи, що склали для "Сьогодні" гороскоп на неділю, 6 лютого, повідомляють, що день цей відповідно вчорашньому – сильний і енергійний. Зараз початок місячного місяця, та енергії дуже багато. Тому найкращий відпочинок – активний у великій компанії на відкритому повітрі, якщо така можливість є.

Але є загроза запізнитись і щось зробити невчасно. Тому, якщо ви зібралися з кимось зустрітися, краще виходити з дому заздалегідь. Також астрологи вважають, що зараз чудовий момент, щоб будувати плани, працювати над собою та завершувати розпочате. Все інше індивідуальніше і залежить від знака Зодіаку, під яким ви народилися.

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 6 лютого для Овнів: будете хвалитися своїми досягненнями – і взагалі сьогодні багато з ким належить розмовляти. Найчастіше говорити ні про що, з хіба з дрібних питань. Вам можуть робити зауваження через шкідливі звички або ваше бажання попліткувати. Сьогодні не треба сперечатися та ризикувати.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 6 лютого для Тельців: вам може здаватися, що ви не розумієте проблему, якою зайняті, або що вас змушують робити щось таке, для чого ви не здатні. Не будьте скромними – у вас все вийде. Боротися зі своїми слабкостями означає порушувати свої принципи.

Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 6 лютого для Близнят: вас критикуватимуть чи виховуватимуть Вас це навряд чи потішить, особливо тому, що критика може виходити не від авторитетної людини, а навіть від дитини чи підлеглого. Але те, що ви почуєте, піде на користь. Не витрачайте час на дискусії, скористайтеся тим, що дізналися.

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Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 6 лютого для Раків: ваш день пов'язаний із очікуванням. Будете постійно перевіряти поштову скриньку та месенджери. Бажане "так" можете так і не почути. Але це зовсім не означає "ні". Надвечір відчуєте приплив сил.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 6 лютого для Лева: хтось спробує "взяти вас штурмом", залучити до якоїсь справи – вона може бути вигідною, а може бути чистою авантюрою. Але ви вагатиметеся і зважуватимете всі за і проти. Напевно, це вірно. Вас сьогодні буде складно обдурити чи заплутати.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 6 лютого для Дів: ваш день буде нейтральним. Ви напередодні приємних подій, і те, що відбудеться сьогодні, ще раз вас у цьому переконає. Але для активних дій момент ще не настав.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 6 лютого для Терезів: проведете сьогоднішній день із гарним настроєм. Буде багато зустрічей та розмов – намагайтеся не сперечатися та не виявляти надмірну наполегливість. У Терезів, що народилися після 10 жовтня, можуть відбутися важливі події, у тому числі дуже хвилюючі.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 6 лютого для Скорпіонів: мабуть відчувають, що треба розвіятися, відпочити. Але в них багато справ по дому, господарський клопіт та інша нудьга. І все це затягується. Ви розумієте, що, можливо, доведеться пожертвувати дружнім спілкуванням, щоб закінчити справи. І вас це не тішить. Але ввечері все-таки насолоджуватиметеся відпочинком у хорошій компанії.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 6 лютого для Стрільців: мабуть, ви сьогодні вирушите в якесь яскраве, святкове місце. Наприклад, на вечірку чи концерт. Отримаєте менше, ніж очікували, але все одно залишитеся задоволені. Проблема зайвих витрат для вас, як і раніше, актуальна.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 6 лютого для Козорогів: дозвольте сьогодні суперечливе питання, яке вже кілька днів вас непокоїть. Ситуація стане набагато певнішою, і до вас повернеться гарний настрій. Щоправда, здійснення бажань потребуватиме зусиль. Робіть усі справи вчасно, не відкладайте на потім.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 6 лютого для Водоліїв: може нагадати про себе старе, невирішене питання або тягар відповідальності. Можливо, ви думали, що про вас забули – але ні... Ви дивитеся на ситуацію з оптимізмом, отже знаєте, як вирішити всі проблеми, з якими зіткнетеся.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 6 лютого для Риб: у вас все гаразд. Цей день проведете на одному подиху. Станеться щось таке, що змусить вас задуматися про дисципліну та розпорядок дня. Можливі доходи та покупки.

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