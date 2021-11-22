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Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 листопада, 18:55
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Читайте детальний гороскоп роботи та кар'єри на рік Чорного Тигра 2022 для свого знака зодіаку
Гороскоп роботи і кар'єри на 2022 рік
Гороскоп роботи і кар'єри на 2022 рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік розповість усім знакам зодіаку, кому найбільше пощастить із роботою та розквітом кар'єри. Хто зі знаків зодіаку спочиватиме на лаврах, а кому, навпаки, доведеться добре попітніти на робочому місці в рік Чорного Водяного Тигра?

Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік Тигра

  • Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Овен

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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У рік Чорного Тигра зірки радять Овнам звернути увагу на нову для них сферу діяльності – саме вона виявиться найбільш прибутковою та перспективною. Працювати доведеться чимало, відпочивати буде ніколи, але ви будете дуже задоволені зробленим вибором. А хіба не це справжнє щастя для людини, коли в неї є улюблена справа?

  • Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Тельцю не звикати орати за двох, але несподівано Тигр може спокусити його сумнівними пропозиціями . Вони матимуть тимчасовий характер, але все-таки не втрачайте пильності – символ року підступний. Вибір за вами – ризикувати, щоб шикувати, чи задовольнятися малим, проте надійним.

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  • Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Близнят у 2022 році часто напосідатиме відчуття, що все йде не зовсім так, як заплановано , і це заважає вам досягти поставленої мети. Ви ніби женетеся за чимось, але водночас стоїте на місці. Спробуйте просто перечекати неприємний період, наприклад у відпустці, а потім знову розпочати роботу з новими силами та свіжими думками.

  • Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Головне, у чому слід наддати Ракам у 2022 році, – це мозковий штурм для вирішення поставлених перед вами завдань . Найчастіше вмикайте раціоналізатора – це піде на користь вашій справі, а заразом і гаманцю. Наприклад, там, де інші махатимуть лопатою, ви можете застосувати важіль. І не соромтеся вчитися нового, щоб підвищувати свій професіоналізм.

  • Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Лев

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Левам у котячий рік Тигра заборонені будь-які зміни у багатьох сферах життя, зокрема і в бізнесі. У вас все працює надійно, стабільно та злагоджено , тож нічого не потрібно рушити і совати. Адже краще, як відомо, ворог хорошого. Не забувайте контролювати робочий процес і вчасно збирати дивіденди – ви це заслужили зусиллями у попередні роки.

  • Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році у Дів буде стабільна та злагоджена робота, особливо якщо ви не звикли сидіти склавши руки. Отже, можете розраховувати і на гідну нагороду за свою працю, а Тигр простежить, щоб у діяльних представників знака так і було. Якщо ви хочете отримувати від своєї роботи справжнє задоволення, а не розчарування, не ведіться на сумнівні пропозиції.

  • Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році Терезам важливо дослухатися своєї інтуїції – вона буде дуже розвинена і підкаже правильний напрямок діяльності. Отже, сміливо беріться за обрану справу, хоч хай якою дивною і незвичайною вона не здавалася на перший погляд. А Тигр вітає зухвалих та сміливих. Але ось відсиджуватися за чужою спиною у вас не вийде – залишитеся сидіти, але на мілині.

  • Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо Скорпіони розвивають власну справу , а не працюють на когось, то настав ваш рік. До речі, зважте на можливість довгострокового співробітництва з іноземними партнерами. Якщо вам надійде цікава пропозиція, можливо, варто звернути на неї увагу заради нових цікавих перспектив? А от ліні Тигр вам не пробачить.

  • Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У Стрільців у певний момент виникне проблема вибору . У 2022 році буде достатньо перспективних пропозицій та вакансій, які вам однаково сподобаються. Прийдеться чимось жертвувати, від чогось відмовлятися. Але не бійтеся ризикувати – без цікавої справи Тигр вас точно не залишить. У прагненні заробляти не забувайте про відпочинок – без накопичених сил ви не впораєтеся.

  • Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У Козорогів у 2022 році бізнес квітнутиме , що безпосередньо позначиться на банківських рахунках. Не скупіться на самоосвіту. Однак майте на увазі, що це гарний рік, щоб проявити самостійність, а ось робота в колективі буде менш ефективною. І не варто довіряти першому-ліпшому, тому що вас, найімовірніше, захочуть обдурити з метою наживи.

  • Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо хочете кар'єрного росту, вам слід робити хоч якісь кроки у цьому напрямку. Під лежачий камінь вода не потече . На початку хоча б перегляньте можливі вакансії і самі надішліть резюме – ось і з'являться шанси на приємні зміни . Все залежатиме тільки від вас: ворушитиметеся – з'явиться гідна та цікава робота.

  • Гороскоп роботи та кар'єри на 2022 рік для всіх знаків зодіаку: Риби

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб отримати приємні бонуси від Тигра, Рибам у 2022 році доведеться серйозно попрацювати , адже гроші не платять лише за гарні очі. Але ображені ви не будете ні грошима, ні захопливим заняттям. З виграшем опиняться ті представники знака, які вже налагодили спільний бізнес із перевіреними партнерами. Не варто нічого докорінно змінювати у цій сфері.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим та щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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