Геловін-2021: найкращі ворожіння на майбутнє та на нареченого

Гарбуз, яблука, свічки та горіхи допоможуть передбачити майбутнє та дізнатися, коли дівчина вийде заміж і чи буде шлюб щасливим.

Як ворожити на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні

Магічний день, а тим більше ніч на Геловін-2021 – найкращий час для ворожіння та передбачення майбутнього.

Люди здавна вірили, що в період Геловіну світ потойбічних сил максимально наближається до світу живих, відкриваються завіси таємниць, і можна багато дізнатися про те, що чекає на людину в майбутньому . Саме тому Геловін так багатий на традиції, ритуали і обряди.

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Ворожіння по тінях

Ворожіння на Хелловін / Фото: unsplash

Опівночі на Геловін запаліть свічку в гарбузі і розташуйте її так, щоб вона відкидала тінь на стіну . Ворожка сідає перед дзеркалом і починає розчісувати волосся, при цьому думаючи про судженого. У якийсь момент тінь, відбита в дзеркалі, покаже майбутнього чоловіка.

Ворожіння на Геловін на нареченого

Ворожіння на Хелловін / Фото: unsplash

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Крім гарбуза на Геловін також активно використовуються в якості символа яблука. З їхньою допомогою дівчата здавна намагалися відгадати свою долю. З яблука зчищали шкірку, намагаючись зрізати її суцільною стрічкою . Потім кидали шкірку у вогонь і за формою складали асоціації, чого чекати від майбутнього, чи розгадували букву – вважалося, що це перша буква імені нареченого.

Ворожіння на Геловін по горіхах

Ворожіння на Хелловін / Фото: unsplash

До магічної стихії вогню на Геловін зверталися у разі, коли хотіли дізнатися про щось важливе. Наприклад, пара бажала передбачити, які будуть стосунки у їхній сім'ї. Для цього хлопець і дівчина загадували про себе на горіхах і кидали їх у багаття на вуглі. Якщо горіхи впали поряд – парі бути разом. Горять спокійно і рівно – життя у молодих буде таким самим розміреним, без особливих проблем. А якщо горіхи у вогні іскряться, стріляють, стрибають – то й у стосунках не буде миру та спокою.

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Ворожіння по гарбузовому насінню

Ворожіння на Хелловін / Фото: unsplash

Просте та правдиве ворожіння на "так" і "ні". Потрібно взяти в одну руку сиру гарбузову насінину, а в іншу – смажену. Загадайте бажання і попросіть когось відповісти, в якій руці яке насіння . Якщо вгадано правильно – бажання здійсниться.

Ворожіння на Геловін на картах

Ворожіння на Хелловін / Фото: unsplash

Багато дівчат прагнуть дізнатися, як до них ставиться хлопець, який сподобався. Для цього стане в нагоді колода карт. Її потрібно перетасувати, зняти на себе або на кого ворожите лівою рукою. Потім та, на кого ворожать, має дістати навмання будь-яку карту з колоди .

чірва – хлопець закоханий;

– хлопець закоханий; бубна – він відчуває симпатію;

– він відчуває симпатію; трефа – хлопець байдужий;

– хлопець байдужий; піка – він роздратований.

Ворожіння на нареченого по нічній сорочці

Ворожіння на Хелловін / Фото: unsplash

Напередодні Геловіну потрібно випрати свою нічну сорочку і повісити сушитися у себе в кімнаті, можна на плічка або на стілець. Після цього лягти спати. А вночі насниться сон, у якому суджений прийде забрати сорочку .

Ворожіння по яблуку

Ворожіння на Хелловін / Фото: unsplash

Тримаючи яблуко в руці, загадайте своє бажання, а потім розріжте плід навпіл. Уважно розгляньте насіння . Якщо все воно залишилося цілим – бажання здійсниться. А от якщо воно пошкодилося від ножа – це погано.

Популярне ворожіння по пляшці у великій компанії

Ворожіння на Хелловін / Фото: unsplash

Щоб веселою компанією погадати на Геловін і дізнатися, що чекає в майбутньому, вам знадобиться пляшка та кілька предметів, розкладених по колу. Загадайте питання про майбутнє та розкрутіть пляшку. На що вона вкаже, того й чекати.

каблучка – весілля, кохання, романтика;

– весілля, кохання, романтика; монетка – гроші, багатство, виграш;

– гроші, багатство, виграш; цибулина – сльози, розчарування;

– сльози, розчарування; картоплина – ситість, достаток, урожай;

– ситість, достаток, урожай; гудзик – відсутність кохання, самотність;

– відсутність кохання, самотність; мушля – подорожі, поїздки, нові враження;

– подорожі, поїздки, нові враження; ключ – успіх, кар'єра, влада та благополуччя.

Раніше ми розповідали, як відзначити Геловін за знаком зодіаку.