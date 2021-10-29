Геловін 2021: страшні привітання, картинки та листівки

Наближається моторошний і веселий Геловін-2021, із чим ми вас і вітаємо! Вже напередодні свята можна відправити друзям та знайомим страшні, прикольні, жартівливі вітання, щоб всіх випередити та першими налякати. А ми підготували для вас тематичні картинки, яскраві листівки та прикольні привітання у день Геловіну.
Жахливі привітання з Геловіном у прозі
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Коли почуєш помах крил кажана, то поринеш у той далекий потойбічний світ, у якому граф Дракула розпивав людську кров. Бажаю тобі відзначити найстрашніший Геловін. Будь жахливим героєм темної сторони та налякай всіх своїх друзів!
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Вітаю з Геловіном-2021! Відпускай на волю всі свої страхи, веселись до втрати пульсу, смійся до сліз, танцюй до упаду і лякай оточуючих до втрати свідомості! А ще бажаю страшної краси, кошмарного везіння та прилипливої удачі!
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Настає Геловін – час містики та чудес! У наше життя впроваджується вся нечиста сила, так давайте її лякати і діяти на випередження: пустувати і пакостити, веселитися і дуріти. Нехай у цей день відкриється таємнича завіса між світами, вечір наповниться сюрпризами та виконаються заповітні бажання.
Жахливі привітання з Геловіном у віршах
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Хэллоуин стучится в двери,
Слышишь половицы скрип?
Это призрак, я уверен,
От вытья совсем охрип.
***
Страхи мы сегодня
Все прогоним прочь,
Пусть Хэллоуин подарит
Нам веселья ночь.
Смехом и огнями
Мы разгоним нечисть,
Жизнь без страхов станет
И добрей, и легче!
***
Ночь сползает по стене,
Тьма выходит из угла,
Начинается теней
Бесконечная игра…
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Тыква – это голова,
Вместо глаз сияют свечи,
С Хэллоуином, господа,
Приходите к нам на вечер!
Раніше ми розповідали, як відзначити Геловін за знаком зодіаку.