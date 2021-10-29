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Геловін 2021: страшні привітання, картинки та листівки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 жовтня, 19:00
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Вітайте з наступаючим моторошним і веселим святом Геловіну друзів і близьких і надсилайте їм страшні листівки та картинки
Геловін: привітання з моторошним святом
Геловін: привітання з моторошним святом / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається моторошний і веселий Геловін-2021, із чим ми вас і вітаємо! Вже напередодні свята можна відправити друзям та знайомим страшні, прикольні, жартівливі вітання, щоб всіх випередити та першими налякати. А ми підготували для вас тематичні картинки, яскраві листівки та прикольні привітання у день Геловіну.

Жахливі привітання з Геловіном у прозі

***

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Коли почуєш помах крил кажана, то поринеш у той далекий потойбічний світ, у якому граф Дракула розпивав людську кров. Бажаю тобі відзначити найстрашніший Геловін. Будь жахливим героєм темної сторони та налякай всіх своїх друзів!

Геловін: привітання та картинки
Геловін: привітання та картинки / Фото: bonnycards

***

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Вітаю з Геловіном-2021! Відпускай на волю всі свої страхи, веселись до втрати пульсу, смійся до сліз, танцюй до упаду і лякай оточуючих до втрати свідомості! А ще бажаю страшної краси, кошмарного везіння та прилипливої удачі!

Вітання з Геловіном у віршах та листівках
Вітання з Геловіном у віршах та листівках / Фото: bonnycards

***

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Настає Геловін – час містики та чудес! У наше життя впроваджується вся нечиста сила, так давайте її лякати і діяти на випередження: пустувати і пакостити, веселитися і дуріти. Нехай у цей день відкриється таємнича завіса між світами, вечір наповниться сюрпризами та виконаються заповітні бажання.

Геловін: картинки та моторошні побажання
Геловін: картинки та моторошні побажання / Фото: bonnycards

Жахливі привітання з Геловіном у віршах

***

Хэллоуин стучится в двери,
Слышишь половицы скрип?
Это призрак, я уверен,
От вытья совсем охрип.

Геловін: листівки та картинки
Геловін: листівки та картинки / Фото: bonnycards

***

Страхи мы сегодня
Все прогоним прочь,
Пусть Хэллоуин подарит
Нам веселья ночь.

Смехом и огнями
Мы разгоним нечисть,
Жизнь без страхов станет
И добрей, и легче!

З Геловіном: вітання та вірші
З Геловіном: вітання та вірші / Фото: Depositphotos

***

Ночь сползает по стене,
Тьма выходит из угла,
Начинается теней
Бесконечная игра…

***

Тыква – это голова,
Вместо глаз сияют свечи,
С Хэллоуином, господа,
Приходите к нам на вечер!

Раніше ми розповідали, як відзначити Геловін за знаком зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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