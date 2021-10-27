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Геловін-2021: страшні ритуали та обряди свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 жовтня, 15:18
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Відкрити вікна або вбити павука – погана прикмета на Геловін, а ось одяг навиворіт зіб'є з пантелику нечисту силу
Головні ритуали на Хелловін
Головні ритуали на Хелловін / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається найстрашніший день року – Геловін-2021, який настане 31 жовтня. Він оповитий таємницею та містикою, хоча спочатку тема святкування була цілком невинна – закінчення збору врожаю та зустріч зими.

Але згодом це свято, яке проводиться напередодні Дня всіх святих, обросло різними ритуалами, обрядами, забобонами та заборонами, багато з яких дійшли і до нашого часу. Про найголовніші та найцікавіші читайте в нашій статті.

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Ритуали та обряди на Хелловін

  • Світильник Джека

Ритуали на Геловін / Фото: unsplash
Ритуали на Геловін / Фото: unsplash

Один із головних ритуалів Геловіну – це запалювання світильника Джека, який символізує гарбуз із прорізами у вигляді очей та рота . Після того, як світильник вирізаний і оформлений найстрашнішим або прикольним чином, всередину вставляється і запалюється свічка. За старих часів люди відлякували нечисту силу і злих духів, на які таке багате свято. Цей ритуал на Геловін зберігся і до наших днів.

  • Страхи

Звичаї Геловін / Фото: unsplash
Звичаї Геловін / Фото: unsplash

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Головна мета свята – налякати та розвеселити якомога сильніше. Кого? Та всіх підряд: рідних, друзів, сусідів, колег, а головне – нечисту силу, щоб вона пройшла повз та позбавила неприємностей. Для цього люди здавна вбиралися в моторошні костюми, перетворюючись на Геловін у монстрів.

  • Вікна та двері

Прикмети на Геловін / Фото: unsplash
Прикмети на Геловін / Фото: unsplash

На Геловін у жодному разі не можна залишати відчиненими вікна та двері, щоб через них у житло не проникла нечиста сила. Тож усі намагалися весь час тримати закритим будинок і замикатися на всі засуви.

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  • Свічки

Обряди на Геловін / Фото: unsplash
Обряди на Геловін / Фото: unsplash

До Геловіну зазвичай приурочували ритуальне прибирання та очищення будинку . Для цього обходили всі кути житла зі свічкою, вугіллям або хвойною гілкою, що димилася, і обкурювали приміщення, щоб вигнати нечисту силу і повернути удачу в сім'ю.

  • Віщі сни

Ритуали на Геловін / Фото: unsplash
Ритуали на Геловін / Фото: unsplash

Люди здавна вірили, що в ніч Геловіну можна побачити віщий сон. А тому, перед тим, як лягати спати, намагалися зосередитися на важливому для себе питанні, сфокусуватися на проблемі та сформулювати прохання. А після пробудження – постаратися згадати свій сон і знайти в ньому підказку на рішення .

  • Все навпаки

Приколи на Геловін / Фото: unsplash
Приколи на Геловін / Фото: unsplash

Доволі прикольний ритуал для того, щоб заплутати темні сили – це робити все навпаки. Наприклад, ходити задом наперед, вбратися в одяг навиворіт. Вважалося, що тих, хто робить все шиворіт-навиворіт, нечиста сила обходить стороною.

  • Павуки

Прикмети на Геловін / Фото: unsplash
Прикмети на Геловін / Фото: unsplash

У ніч Геловіну у жодному разі не можна вбивати павуків. Навпаки, до них ставилися як до попередження про щось важливе. І якщо вдома бачили павука, то намагалися обережніше ставитись до отриманої інформації.

Раніше ми розповідали, як відзначити Геловін за знаком зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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