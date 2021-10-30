Геловін: прикольні та страшні картинки, листівки і привітання

Ефектні картинки та привітання з Геловіном-2021 для рідних, друзів та знайомих

Геловін: яскраві картинки, листівки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Незабаром настане Геловін-2021. Тож сміливо, але з деяким побоюванням, можете приступати до головних традицій цього страшного свята – ворожити, лякати і вітати всіх своїх друзів та рідних.

А ми підготували для вас ефектні тематичні картинки та вітальні листівки, а також веселі вітання, прозу та вірші у день Геловіну.

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Найкращі привітання з Геловіном у прозі

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Нехай у день Геловіну-2021 цілих 25 годин триватиме щастя, позитив та веселощі! Нехай цей довгий Геловін подарує чудеса та чари. Нехай страхи будуть вигаданими, а неприємності – прикольними та легко розв'язуваними. Бажаю чудово провести час!

Геловін: прикольні картинки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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Побільше солодощів і поменше гидот! Нехай усі неприємності, розчарування, хвороби, мінорний настрій минають, а кохані люди, сім'я та друзі будуть поряд! Бажаю веселого Геловіну, яскравих свічок, прикольних гарбузів та позитиву!

Геловін: веселі листівки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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Ось і настає Геловін – час містики та чудес! У наше життя ввалюється вся нечиста сила, так давайте її лякати і діяти на випередження: пустувати і пакостити, веселитися і дуріти. Нехай у цей день відкриється таємнича завіса між світами, вечір наповниться сюрпризами та виконаються заповітні бажання.

Геловін: вітальні листівки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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Нехай життя буде веселим не лише у свято Геловіну, а й щодня. Нехай життя йде без страхів та втрат, без прикрощів та бід. Нехай чорний кіт не хитається дорогами, а мило муркоче під боком. Нехай кожен день життя сплітається в одну велику та міцну павутину щастя. Вітаю з Геловіном!

Геловін: картинки та привітання у віршах

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Пусть этот праздник, Хэллоуин,

Откроет вам секрет один:

За жуткой маской нужно скрыться

И пострашнее нарядиться

Ради того, чтоб всех пугать

И духов злых совсем прогнать.

Вы в тыкву свечку поместите,

И огонек ей подарите.

Кто праздник весело встречает,

Тот страха вовсе не узнает!

Вітання з Геловіном: листівки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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В день всех святых наденьте маску,

Пусть нечисть вас сама боится,

Желаю окунуться в сказку,

Всем страхам – тут же испариться!



Пусть дом ваш ангел бережет,

А зло не перейдет порога,

Покой и мир в семье живет,

И не коснется вас тревога!

Привітання у свято Геловіну: картинки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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Пусть силы злые

Обойдут ваш дом,

И звеня цепями,

Дух не тронет сон.

Рассвет наступит,

А уж с ним уйдут в туман,

Все плохие мысли

Огорчений злой дурман.

К свету и миру желаю идти!

Радость и счастье в пути вам найти!

Раніше ми розповідали, як відзначити Геловін за знаком зодіаку.