Іменини Андрія: найкращі вітання з днем ангела

Усі Андрії та Андрійки сьогодні приймають вітання з днем ангела

Якщо у вас є знайомі Андрії, обов'язково привітайте їх сьогодні, 13 грудня, з днем ангела. Православна церква вшановує цього дня святого апостола Андрія Первозванного.

Андрій – давньогрецьке ім'я, яке перекладається дуже просто – "чоловік". Андрій – це душа компанії, весела, життєрадісна, жартівлива і позитивна людина. А ще Андрію часто щастить у житті, він щасливий і вміє досягати бажаного.

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Ми підготували гарні, душевні, прикольні, радісні та позитивні привітання з іменинами у листівках, прозі та віршах для всіх Андріїв.

Найкращі вітання у віршах із днем ангела Андрія

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Повод есть для нашей встречи,

И сегодня он такой:

Именины у Андрея.

Поздравляем, дорогой!



Пожелать хотим мы много:

Милых сердцу пустяков,

Радостей земной дороги,

Множество красивых слов.

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Андрєєв день: вітальні картинки з іменинами / Фото: pinterest

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Сегодня праздник твой, Андрей,

Всю грусть-печаль свою развей,

По вольной прихоти своей

На праздник пригласи друзей.

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В день ангела тебя поздравим,

И праздник твой достойно справим.

И в море счастья и любви

Ты жизнь счастливо проживи!

День ангела Андрія: картинки та привітання / Фото: pinterest

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С праздником тебя, Андрей,

Солнечных блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

В жизни радости и смеха!



Пусть везет тебе всегда,

Будет ласковой судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.



В личной жизни жди любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

З іменинами Андрія: прикольні вітання та листівки / Фото: pinterest

Ефектні привітання в День ангела Андрія у прозі

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Андрію, вітаю тебе з іменинами! Нехай мужність твого імені завжди буде надійною опорою та захистом у житті. Нехай у твоїй долі завжди буде щастя, любов, вірність, удача. Бажаю, щоби з тобою завжди було спокійно та надійно, і щоб за тобою хотілося йти хоч на край світу.

З вдень ангела Андрія: листівки / Фото: pinterest

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Щиро вітаємо Андрія з днем ангела! Бажаємо міцного здоров'я та великої сили, з якою за бажання можна будь-які гори зрушити. Нехай скрізь і завжди тебе супроводжує любов і удача, нехай кожен день буде яскравішим за будь-які феєрверки і крутішим за захоплюючі фільми.

Привітання з іменинами для Андрія: яскраві картинки / Фото: pinterest

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Прийми мої щирі вітання, Андрюшо, із днем ангела! Нехай світ для тебе завжди буде радісним і яскравим, нехай близькі завжди будуть поруч, нехай кожен новий день дивує цікавими знайомствами та незабутніми враженнями. Бажаю тобі здоров'я, кохання і щастя!

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