Іменини Михайла-2021: ефектні картинки та найкращі привітання

Сьогодні, 21 листопада, святкуємо Михайлів день. А це означає, що всі чоловіки на ім'я Михайло святкують свої іменини і готові приймати вітання.
Отже, швидше привітайте з днем ангела всіх своїх рідних, близьких і друзів, побажайте всього найкращого та надішліть позитивні картинки і листівки у їхнє свято.
Ім'я Михайло означає "подібний до Бога". Людина з цим ім'ям має чуттєву і щедру душу і завжди прагне жити в гармонії з собою та навколишнім світом.
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Ефектні привітання з днем ангела Михайла у віршах
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Поздравляем с днем прекрасным!
Пусть тебе, наш Михаил,
Каждый миг приносит счастье,
Каждый вздох — приливы сил!
Пусть любовь безумной будет,
Сладким горькое вино!
В доме света не убудет
Даже в ночь, когда темно!
Ты иди по жизни смело
Не бросай слова на ветер.
Я хочу чтоб был счастливым
Самым ты на этом свете!
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Дорогой мой Михаил
Поздравляю с днем чудесным,
Будь всегда улыбчив, мил,
Счастлив, и здоров, и весел!
Будет жизнь твоя успешной,
Будет радости полна,
И любовь тебе, конечно,
Уж давно припасена!
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Желаю тебе от души, Михаил,
Удачи во всем, достижений, побед,
Здоровья стального, энергии, сил,
Чтоб жил ты счастливо и бодро сто лет!
Друзей только верных, любви неземной,
И рядом хороших и добрых людей!
Пускай все печали пройдут стороной,
Желаю тебе сотни радостных дней!
Іменини Михайла: найкращі побажання у Михайлів день
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Михайле, зі святом! Бажаю тобі благ і нових яскравих відчуттів. Чудового самопочуття і досягнення будь-яких цілей. Будь здоровий, гарний, щасливий, налаштований на позитив і завжди із відкритою душею! Добра тобі та всіляких задоволень!
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Михайле, вітаю тебе з твоїм світлим і радісним святом! Бажаю нескінченного оптимізму та успіху, міцного здоров'я і позитиву, чудових друзів і чудових ідей, бадьорості духу і вірної любові у житті.
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Михайле, нехай буде сила в характері та тілі, а посмішка частим гостем на обличчі. Бажаю міцно стояти на захисті своїх інтересів і своєї сім'ї, щоб з упевненістю крокувати щодня. Вітаю з іменинами!
Раніше ми публікували красиві привітання з днем ангела у прозі і віршах.