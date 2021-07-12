Іменини Петра і Павла: ексклюзивні листівки та ефектні привітання з днем ангела

Сьогодні, 12 липня, відзначають свій день ангела Петро і Павло на честь святих всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Якщо у вас є знайомі з такими іменами, обов'язково привітайте їх зі святом і відправте найкращі і добрі побажання в їх день ангела.
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Ім'я Павло трактується як "молодший". Власник цього імені – людина поступлива, чуйна, доброзичлива, з високими моральними та етичними якостями.
Петро розшифровується як "камінь" або "скеля". Таких людей відрізняє твердість характеру, впевненість у собі, підвищене самолюбство і вимогливість.
У день ангела Петра і Павла ми приєднуємося до найщиріших, добрих побажань і пропонуємо вам красиві, милі та прикольні привітання з іменинами в картинках, віршах і прозі.
Найкращі привітання з іменинами Петра і Павла у віршах
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Как Павел в вере укрепляйся,
Как Петр, терпимым будь,
Житейским бурям не сдавайся,
Пусть долгим будет путь,
Счастливым, радостным, чудесным,
И честным – это главное.
Удачным, добрым, интересным.
С Днем ангела – Петра и Павла!
Іменини Петра: ефектне привітання у віршах
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Благородный, душевный, красивый,
Не мужчина, а просто мечта!
Петр, желаю, чтоб ты был счастливым,
И печали не знал никогда.
Чтоб сияло приветливо солнце,
Чтоб везло во всех сложных делах,
Чтоб тебя обошло все плохое,
И забыл ты про боль и про страх.
Добрі привітання з днем ангела Петра в прозі
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Дорогий Петро, сердечно вітаю тебе з іменинами і хочу побажати величезного здоров'я, невичерпного оптимізму, впевненості в своїх силах, активної діяльності, великих успіхів, неймовірного щастя в житті, великої удачі і безсумнівної любові.
Позитивне привітання з іменинами Петра у віршах
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Мы хотим сказать, наш Петя,
Что ты мужеством своим,
Покоряешь всех на свете,
Очень мы гордимся им.
Пусть тебе несет удачу,
Каждый прожитый денек.
И еще успех в придачу,
И задора огонек.
День ангела Петра і Павла: привітання з іменинами
Прикольне привітання з іменинами для Павла
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Будь всегда успешным, Павел,
И уверенным в себе,
Чтобы рейтинг ты возглавил
Всех счастливчиков в судьбе!
Пусть, как птицы в свой скворечник,
Деньги в твой карман летят,
И удаче бесконечной
Будешь ты безумно рад!
Іменини Павла: привітання власними словами
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Павло, я щиро тебе вітаю з днем ангела і хочу побажати завжди ловити удачу за хвіст, ніколи не здаватися, постійно вдосконалювати себе і своє життя. Нехай для Павла новий день відкриває нові простори для щастя серця і натхнення натури.
Добрі вітання Павлу з іменинами у віршах
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С именинами поздравить
Я хочу тебя скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!
Будь всегда здоровым, Павел,
В жизни пусть тебе везет,
Все хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.
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