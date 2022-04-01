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Іменини у квітні-2022: кого та коли вітати з днем ангела

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1 квітня, 17:54
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У середині весни найбільше іменинників буде 2, 5, 17 та 28 квітня.
З Днем ангела
З Днем ангела / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Крім численних державних свят та вихідних днів, у квітні-2022 також існує безліч приводів, щоб відсвяткувати іменини. Кого і коли можна вітати з Днем ангела у квітні? У кого планується чергове сімейне свято, крім дня народження?

Читайте детальний календар іменин на квітень-2022 і надсилайте найкращі побажання, а також добрі та радісні вітання з днем ангела рідним, друзям, коханим, близьким людям, а ще знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам.

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За давньою традицією при народженні дитині дають ім'я за святками – церковним календарем шанування святих мучеників. До якого дня найближча дата народження, ім'я того святого й обирають.

Вважалося, що таким чином людина отримувала свого ангела-охоронця , що оберігає її протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може бути кілька разів на рік на відміну від дня народження.

Календар іменин на кожен день квітня-2022

1 квітня – Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Матрона, Софія.

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2 квітня – Олександра, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Парасковія, Світлана, Севастьян, Сергій, Уляна.

3 квітня – Серафим на честь преподобного Серафима Вирицького, а також Володимир, Кирило, Філімон, Хома, Яків.

З іменинами: найкращі картинки / Фото: pinterest
З іменинами: найкращі картинки / Фото: pinterest

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4 квітня – Василь, Василина, Дарина, Юхим, Поліна, Таїсія.

5 квітня – Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Георгій, Ілля, Лідія, Лука, Макар, Нікон, Пелагея, Сергій, Степан, Феодосія.

6 квітня – Артемій, Володимир, Захар, Мартін, Петро, Степан, Яків.

7 квітня – Сава, Тихін.

8 квітня – Алла, Ганна, Василь, Гаврило, Лариса, Парасковія, Степан.

З днем ангела: прикольні картинки / Фото: pinterest
З днем ангела: прикольні картинки / Фото: pinterest

9 квітня – Олександр, Єфрем, Іван, Кіндратій, Макар, Матрона, Павло.

10 квітня – Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Іона, Лазар, Микола, Сава, Спірідон, Степан.

11 квітня – Іван, Іона, Ісаакій, Кирило, Корнілій, Марк, Михайло, Пилип.

12 квітня – Іван на честь преподобного Іоанна Ліствичника, а також Захар, Софроній.

13 квітня – Ганна, Веніамін, Влас, Іван, Інокентій, Іона, Йосип, Яків.

Найкращі вітання з іменинами / Фото: pinterest
Найкращі вітання з іменинами / Фото: pinterest

14 квітня – Марія на честь преподобної Марії Єгипетської, а також Авраам, Юхим, Іван, Макар, Сергій.

15 квітня – Георгій, Григорій, Юхим, Полікарп, Сава, Тіт.

16 квітня – Микита, Феодосія.

17 квітня – Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Зосима, Марія, Микита, Никифор, Микола, Федір, Яків.

18 квітня – Олексій, Георгій, Марк, Микола, Платон, Семен.

19 квітня – Мефодій на честь рівноапостольного Мефодія, а також Григорій, Єремей, Іван, Павло, Петро, Севастьян, Яків.

20 квітня – Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро, Прокоп.

З іменинами: позитивні побажання / Фото: pinterest
З іменинами: позитивні побажання / Фото: pinterest

21 квітня – Іван, Лука, Марія, Сергій, Яків.

22 квітня – Вадим, Гаврило. Марфа.

23 квітня – Олександр, Григорій, Дмитро, Максим, Терентій, Федір, Яків.

24 квітня – Антип, Юхим, Іван, Микола, Петро, Прохор, Харитон, Яків.

25 квітня – Василь, Давид, Іван, Марія, Марфа, Сергій.

26 квітня – Георгій, Дмитро, Марфа, Феодосій.

Тематичні картинки на день іменин / Фото: pinterest
Тематичні картинки на день іменин / Фото: pinterest

27 квітня – Олександр, Антон, Валентин, Іван, Мартін, Христофор.

28 квітня – Олександр, Анастасія, Андрій, Аристарх, Василіса, Віктор, Кондрат, Леонід, Лук'ян, Сава, Трохим, Федір, Яків.

29 квітня – Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло, Тимофій.

30 квітня – Адріан, Олександр, Єфрем, Іван, Макар, Михайло, Семен, Федір, Хома.

Читайте також привітання з днем народження жінці у віршах, прозі та смс.

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