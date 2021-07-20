Іменини в серпні-2021: кого і коли вітати з днем ангела

В який день кого можна вітати з днем ангела наприкінці літа? У кого наближається чергове сімейне свято, крім дня народження? Читайте докладний календар іменин на серпень-2021 і адресуйте найкращі привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим і близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам і однокласникам.
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Найчастіше імена людям дають по святках – церковному календарю шанування святих мучеників. До якого дня найближча дата народження дитини, ім'я того святого і вибирають. Так людина отримує свого ангела-хранителя, який оберігає її протягом усього життя. Примітно, що днів ангела у кожної людини може бути кілька разів на рік на відміну від дня народження.
Пропонуємо вашій увазі детальний календар іменин на кожен день серпня-2021
1 серпня – Григорій, Дмитро, Митрофан, Роман, Серафім, Степан, Тихон.
2 серпня – Афанасій, Ілля.
3 серпня – Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір.
4 серпня – Олексій, Корній, Корнилій, Марія, Михайло.
5 серпня – Ганна, Андрій, Аполлон, Віталій, Трохим, Федір.
6 серпня – Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Полікарп, Роман.
7 серпня – Олександр, Анна, Іраїда, Макар.
8 серпня – Мойсей, Парасковія, Федір.
9 серпня – Анфіса, Герман, Климент, Наум, Микола, Сава.
10 серпня – Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Микола, Павло, Прохор, Юліан.
11 серпня – Олексій, Кузьма, Костянтин, Михайло, Микола, Роман, Серафім, Серафіма, Феодосій.
12 серпня – Агнія, Анатолій, Ангеліна, Аполлон, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.
13 серпня – Ганна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.
14 серпня – Олександр, Антон, Гурій, Леонтій.
15 серпня – Василь, Степан.
16 серпня – Антон, Кузьма.
17 серпня – Антон, Денис, Євдокія, Іван, Костянтин, Максиміліан.
18 серпня – Дарина, Євдокія, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія, Нонна, Симон.
20 серпня – Олександр, Олексій, Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Іван, Митрофан, Михайло, Никанор, Петро, Феодосій.
21 серпня – Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Сава, Федір.
22 серпня – Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Самуїл, Юліан, Яків.
23 серпня – Опанас, В'ячеслав, Лавр, Лаврентій, Роман, Сава.
24 серпня – Олександр, Василь, Клавдій, Лілія, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Сусанна, Федір.
25 серпня – Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Петро, Сава, Сергій, Степан, Федір, Яків.
26 серпня – Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Іполит, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Серафим, Тихон, Яків.
27 серпня – Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір, Феодосій.
29 серпня – Яким, Олександр, Ганна, Лаврентій, Ніл, Степан, Яків.
30 серпня – Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Філіп.
31 серпня – Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Іоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михайло, Уляна, Фрол.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
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