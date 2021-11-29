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Іменини у грудні-2021: кого і коли вітати з днем ангела

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 листопада, 18:55
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На початку зими найбільше іменинників буде 2, 11, 15 та 23 грудня.
З Днем ангела
З Днем ангела / Фото: Колаж: Сьогодні

Кого і в який день вітати з днем ангела у грудні? У кого незабаром буде радісне та веселе сімейне свято, окрім дня народження?

Читайте докладний календар іменин на грудень-2021 та відсилайте найкращі, позитивні, добрі, прикольні і душевні вітання з днем ангела рідним, друзям, коханим, близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам і однокласникам.

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Є така давня традиція давати людям імена за святками – церковним календарем шанування святих мучеників. До якого дня найближча дата народження дитини, ім'я того святого й обирають.

Отже, у людини з'являється свій ангел охоронець що оберігає її протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може відзначатись кілька разів на рік на відміну від дня народження.

Календар іменин на кожен день грудня-2021

1 грудня – Анастасій, Микола, Платон, Роман.

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2 грудня – Авдей, Адріан, Олександр, Валентин, Варлам, Веніамін, Геннадій, Герасим, Денис, Дмитро, Іван, Ігнатій, Іларіон, Костянтин, Леонід, Михайло, Петро, Порфирій, Семен, Сергій, Тимофій, Федір, Христофор, Яків.

3 грудня – Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Макар, Микола, Тетяна, Текла.

Тематичні картинки на день іменин / Фото: pinterest
Тематичні картинки на день іменин / Фото: pinterest

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4 грудня – Олександр.

5 грудня – Олексій, Архіп, Опанас, Борис, Валеріан, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Павло, Петро, Параска, Прокопій, Сава, Фадей, Федір, Філімон, Яків.

6 грудня – Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Макар, Митрофан, Серафим, Федір.

7 грудня – Августа, Олександр, Олексій, Анісія, Григорій, Євген, Євграф, Катерина, Іван, Марк, Митрофан, Михайло, Порфирій, Прокопій, Симон, Христофор.

8 грудня – Олександр, Андрій, Варлам, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Іларіон, Климент, Кузьма, Микола, Павло, Петро, Семен, Серафим, Ярослав.

9 грудня – Опанас, Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Інокентій, Михайло, Назар, Микола, Никон, Петро, Тихін, Федосій, Юліан, Яків.

10 грудня – Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Никон, Роман, Серафим, Сергій, Федір, Фекла, Феодосій, Яків.

Іменини: позитивні побажання / Фото: pinterest
Іменини: позитивні побажання / Фото: pinterest

11 грудня – Олексій, Андрій, Анісія, Ганна, Василь, Вікентій, Григорій, Данило, Єрофій, Іван, Костянтин, Никифор, Микола, Павло, Петро, Параска, Серафим, Сергій, Степан, Тимофій, Федір, Хома, Харитон.

12 грудня – Валеріан, Данило, Денис, Іван, Микола, Парамон, Сергій.

13 грудня – Андрій, Іван.

14 грудня – Антон, Дмитро, Наум, Порфирій.

15 грудня – Андрій, Антоніна, Опанас, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Кузьма, Маргарита, Марія, Матвій, Матрона, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Февронія, Федір.

16 грудня – Андрій, Гаврило, Георгій, Глікерія, Єфрем, Іван, Микола, Сава, Федір.

17 грудня – Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Серафим, Юлія.

18 грудня – Анастасій, Геннадій, Гурій, Захар, Ілля, Сава, Сергій.

19 грудня – Максим, Микола.

Найкращі вітання з іменинами / Фото: pinterest
Найкращі вітання з іменинами / Фото: pinterest

20 грудня – Антон, Василь, Григорій, Гурій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Никифор, Ніл, Павло, Петро, Сергій.

21 грудня – Анфіса, Кирил.

22 грудня – Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Євфросинія, Софрон, Степан.

23 грудня – Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Ганна, Григорій, Дорофей, Євген, Євграф, Євдокія, Євлалія, Євсей, Іван, Костянтин, Лаврентій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Тетяна, Фекла, Хома, Яків.

З вдень ангела: прикольні картинки / Фото: pinterest
З вдень ангела: прикольні картинки / Фото: pinterest

24 грудня – Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Лука, Никифор, Микола, Никон, Петро, Терентій, Феофан, Філімон.

25 грудня – Олександр, Спірідон, Ферапонт.

26 грудня – Олександр, Олексій, Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Євген, Омелян, Іван, Микола, Яків.

27 грудня – Іларіон, Іпатій, Зосима, Микола, Філімон.

28 грудня – Олександр, Василь, Іларіон, Іона, Павло, Степан, Сусанна, Трифон.

З іменинами: найкращі картинки / Фото: pinterest
З іменинами: найкращі картинки / Фото: pinterest

29 грудня – Аггей, Олександр, Аркадій, Володимир, Ілля, Макар, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія, Феодосій.

30 грудня – Олександр, Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Петро, Сергій, Степан.

31 грудня – Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марк, Михайло, Модест, Микола, Севастьян, Семен, Сергій, Тадей.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у грудні 2021 року в Україні.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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