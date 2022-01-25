Іменини у лютому-2022: кого і коли вітаємо з днем ангела

Наприкінці зими-2022 найбільше іменинників буде 17 та 26 лютого.

Кого та в який день можна вітати з Днем ангела / Фото: Колаж: Сьогодні

Кого і коли слід вітати з Днем ангела у лютому 2022 року? У кого незабаром буде миле і радісне сімейне свято, хто буде іменинником?

Читайте детальний календар іменин на лютий-2022 та надсилайте найкращі побажання, а також прикольні вітання з днем ангела рідним, друзям, коханим, близьким людям, а ще знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам.

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Здавна склалася традиція давати людям імена за святками – церковним календарем шанування святих мучеників. До якого дня найближча дата народження дитини, ім'я того святого й обирають.

Так у людини з'являється свій ангел охоронець що оберігає його протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може бути кілька разів на рік на відміну від дня народження.

Календар іменин на кожен день лютого-2022

1 лютого – Макар на честь преподобного Макарія Великого, а також Антон, Микола, Петро, Федір.

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2 лютого - Інна, Павло, Семен.

3 лютого – Максим на честь преподобного Максима Грека, а також Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля.

4 лютого – Анастасія, Георгій, Іван, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій.

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Тематичні картинки на день іменин / Фото: pinterest

5 лютого – Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Федір.

6 лютого – Ксенія на честь блаженної Ксенії Петербурзької, а також Денис, Іван, Микола, Павло, Тимофій.

7 лютого – Григорій на честь святителя Григорія Богослова, а також Олександр, Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Дмитро, Петро.

8 лютого – Аркадій, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір.

З іменинами: позитивні побажання / Фото: pinterest

9 лютого – Іван на честь Іоанна Златоуста, а також Дмитро, Петро.

10 лютого – Володимир, Георгій, Ольга.

11 лютого – Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.

12 лютого – Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.

13 лютого – Віктор, Іван, Ілля, Микита.

Найкращі вітання з іменинами / Фото: pinterest

14 лютого – Василь, Микола, Петро, Семен, Тимофій.

15 лютого – Василь.

16 лютого – Ганна, Василь, Володимир, Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен, Тимофій.

17 лютого – Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій.

18 лютого – Олександра, Антон, Василіса, Макар, Михайло.

19 лютого – Олександр, Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Крістіна, Максим, Марія.

20 лютого – Олександр, Олексій, Петро.

З днем ангела: прикольні картинки / Фото: pinterest

21 лютого – Федір на честь великомученика Феодора Стратилата, а також Олександр, Андрій, Петро, Семен, Сергій, Степан.

22 лютого – Василь, Геннадій, Іван.

23 лютого – Ганна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван.

24 лютого – Всеволод, Дмитро.

З іменинами: найкращі картинки / Фото: pinterest

25 лютого – Олексій, Антон, Євген, Марія.

26 лютого – Ганна, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя, Іван, Ірина, Михайло, Микола, Павло, Світлана, Тимофій.

27 лютого – Кирило на честь рівноапостольного вчителя Словенського Кирила, а також Георгій, Костянтин, Михайло.

28 лютого – Олексій, Іван, Михайло, Микола, Павло, Петро, Семен, Софія.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.

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