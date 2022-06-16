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Іменини у липні-2022: кого і коли вітати з днем ангела

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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16 червня, 16:57
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У середині літа найбільше іменинників буде 3, 4, 8, 13 та 17 липня.
З Днем ангела
З Днем ангела / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Хто святкує іменини у липні 2022 року? Кого і коли вітаємо з Днем ангела у середині літа? У кого намічається чергове сімейне свято, окрім традиційного дня народження?

Читайте календар іменин на липень-2022 і надсилайте добрі побажання та душевні привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим, близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам.

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Часто імена людям дають за святками – церковним календарем шанування святих мучеників . До якого дня найближча дата народження дитини, ім'я того святого й обирають. Так людина отримує свого ангела-хранителя, який оберігає її протягом усього життя.

Календар іменин на кожен день липня-2022

1 липня – Олександр, Василь, Віктор, Леонтій.

2 липня – Іван, Марія.

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3 липня – Андрій, Опанас, Гліб, Гурій, Єлісей, Іван, Інна, Лазар, Лука, Мефодій, Наум, Римма, Хома.

Тематичні картинки у день іменин / Фото: unsplash
Тематичні картинки у день іменин / Фото: unsplash

4 липня – Олексій, Анастасія, Антоній, Василіса, Георгій, Іван, Іона, Юлій, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір.

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5 липня – Василь, Геннадій, Юліана.

6 липня – Агрипіна, Олександр, Олексій, Антоній, Артемій, Герман, Йосип, Митрофан, Петро, Федір.

7 липня – Іван на честь Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна, а також Антоній, Яків, Микита.

8 липня – Петро і Февронія на честь благовірного князя Петра і княгині Февронії, а також Василь, Діонісій, Євфросинія, Костянтин, Микола, Никон, Прокопій, Семен, Федір, Федора.

9 липня – Георгій, Давид, Діонісій, Іван, Павло, Тихін.

10 липня – Амвросій, Георгій, Іванна, Мартін, Самсон.

11 червня – Кір та Іван на честь святих лікарів-безсрібників, а також Сергій та Герман на згадку про засновників Валаамського монастиря, та Павло.

12 липня – Павло та Петро на згадку про первоверховних апостолів.

13 липня – Андрій, Арсеній, Варфоломій, Василь, Динара, Яків, Іван, Іона, Матвій, Михайло, Никон, Петро, Софроній, Стефан, Тимофій, Тихін, Філіп, Хома.

14 липня – Косма та Даміан на честь святих лікарів-безсрібників, а також Ангеліна, Олексій, Аркадій, Василь, Іван, Костянтин, Лев, Никодим, Петро.

15 липня – Фотій.

16 липня – Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Никодим, Пилип.

17 липня – Микола, Олександра, Олексій, Ольга, Тетяна, Марія та Анастасія на згадку про царствених страстотерпців, а також: Андрій, Юхим, Марфа, Федір, Федот.

З іменинами: позитивні побажання / Фото: unsplash
З іменинами: позитивні побажання / Фото: unsplash

18 липня – Варвара та Єлизавета на згадку про преподобномучениць великої княгині Єлисавети та інокіні Варвари, а ще Ганна, Опанас, Сергій.

19 липня – Антоній, Валентин, Василь, Інокентій, Ісідор, Юліана, Лукіан, Марфа.

20 липня – Герман, Євдокія, Лукіан, Хома.

21 липня – Прокопій.

22 липня – Кирило, Панкратій, Федір.

23 липня – Олександр, Антоній, Аполлоній, Георгій, Данило, Леонтій, Маврикій, Нестор, Петро, Стефан.

Найкращі вітання з іменинами / Фото: unsplash
Найкращі вітання з іменинами / Фото: unsplash

24 липня – Ольга та Олена на честь рівноапостольної великої княгині Ольги, у хрещенні Олени, першої християнської правительки Київської Русі, а також Аркадій, Євфимія, Лев, Никодим.

25 липня – Антоній, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Серапіон, Семен, Федір.

26 липня – Антоній, Гаврило, Юліан, Сарра, Серапіон, Стефан.

27 липня – Іван, Никодим, Онисім, Стефан.

28 липня – Володимир на честь рівноапостольного великого князя, а також Агріпіна, Матрона, Петро.

29 липня – Алевтіна, Валентина, Яків, Іван, Юлія, Матрона, Павло, Петро, Федір.

30 липня – Вероніка, Лазар, Леонід, Марина, Маргарита.

31 липня – Аполінарій, Опанас, Іван, Леонтій, Стефан.

Надсилайте найкращі вітання з днем народження у віршах, прозі та смс. Також ви можете адресувати красиві вітання з днем народження подрузі. А ще ми зібрали для вас милі привітання чоловік у листівках.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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