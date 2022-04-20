Іменини у травні-2022: кого і коли вітати з днем ангела

Наприкінці весни найбільше іменинників буде 17, 26 та 31 травня.

З Днем ангела / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

У травні-2022 буде багато приводів, аби відсвяткувати іменини. Кого і коли можна вітати з Днем ангела ? У кого планується чергове сімейне свято, крім традиційного дня народження?

Читайте детальний календар іменин на травень-2022 і надсилайте найкращі побажання, а також душевні та приємні привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим, близьким людям, а ще знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам.

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Здавна новонародженому дають ім'я за святками – церковним календарем шанування святих мучеників. До якого дня найближча дата народження, ім'я того святого й обирають.

Вважалося, що таким чином людина отримувала свого ангела-охоронця , що оберігає її протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може бути кілька разів на рік на відміну від дня народження.

Календар іменин на кожен день травня-2022

1 травня – Антон, Василь, Віктор, Віссаріон, Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс.

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2 травня – Антон, Віктор, Георгій, Іван, Матрона, Никифор, Трифон, Христофор.

Тематичні картинки на день іменин / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

3 травня – Олександр, Анастасій, Гаврило, Григорій, Микола, Федір, Феодора, Феодосій.

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4 травня – Олександр, Олексій, Денис, Іван, Кіндратій, Микола, Федір, Яків, Януарій.

5 травня – Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Климент, Лука, Платон, Федір.

6 травня – Георгій на честь великомученика Георгія Переможця, а також Олександра, Анатолій, Іван, Лазар.

7 травня – Олексій, Валентин, Єлизавета, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Сава, Сергій, Хома.

З іменинами: позитивні побажання / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

8 травня – Марк на честь апостола та євангеліста святого Марка, а також Василь, Ніка, Сергій, Сильвестр.

9 травня – Василь, Глафіра, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан.

10 травня – Семен на честь апостола, священномученика Симеона, родича Господнього, а також Анастасія, Георгій, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Сергій, Степан.

11 травня – Ганна, Віталій, Кирило, Максим.

12 травня – Артемій, Василь, Федот, Філімон.

13 травня – Яків на честь апостола Якова Зеведеєва, а також Василь, Єфрем, Ігнатій, Климент, Максим, Микита.

14 травня – Тамара на згадку про благовірну царицю Грузії святу Тамару, а також Герасим, Єремей, Юхим, Ігнатій, Макар, Ніна.

15 травня – Афанасій на честь архієпископа Олександрійського святителя Афанасія, а також Борис, Гліб, Давид, Іван, Зоя, Михайло, Роман.

Найкращі вітання з іменинами / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

16 травня – Мавра, Микола, Павло, Петро, Тимофій, Феодосій.

17 травня – Антон, Опанас, Валеріан, Іван, Кирило, Климент, Лазар, Леонтій, Марія, Микита, Никифор, Микола, Пелагея.

18 травня – Адріан, Ірина, Яків.

19 травня – Василь, Денис, Іван, Іларіон, Касьян, Пахом, Сава.

20 травня – Антон, Давид, Іван, Ілля, Йосип, Михайло, Пахом, Сидор, Степан.

21 травня – Іван на честь апостола та євангеліста Іоанна Богослова, а також Адріан, Арсеній, Никифор.

З днем ангела: прикольні картинки / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

22 травня – Микола на згадку про святителя Миколая, а також Василь, Гавриїл, Дмитро, Йосип, Христофор.

23 травня – Анісім, Василь, Лаврентій, Симон, Таїсія.

24 травня – Кирило та Мефодій на честь святих рівноапостольних учителів словенських, а також Олександр, Йосип, Михайло, Никодим, Ростислав.

25 травня – Герман, Денис, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип.

26 травня – Олександр, Василь, Гаврило, Георгій, Глікерія, Юхим, Іван, Ірина, Макар, Никифор, Сергій, Тарас, Феодосій, Христофор.

З іменинами: найкращі картинки / Фото: pinterest

27 травня – Леонтій, Максим, Микита, Петро, Сидор.

28 травня – Анастасія, Дмитро, Гнат, Пахом.

29 травня – Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Касьян, Лаврентій, Модест, Муза, Микола, Петро, Федір.

30 травня – Адріан, Опанас, Євдокія, Єфросинії, Микола, Степан, Феофан.

31 травня – Олександра, Анастасій, Андрій, Василь, Давид, Денис, Клавдія, Лев, Макар, Матрона, Михайло, Павло, Петро, Семен, Фаїна, Федір, Федот, Христина, Юліан, Юлія.

Надсилайте найкращі привітання з днем народження у віршах, прозі та смс. Також ви можете адресувати красиві вітання з днем народження подрузі. А ще ми зібрали для вас милі привітання чоловікам у листівках.