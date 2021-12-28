Іменини у січні-2022: кого і коли вітати з днем ангела

На початку 2022 року найбільше іменинників буде 17, 27 та 31 січня.

З Днем ангела / Фото: Колаж: Сьогодні

Кого і коли можна вітати з днем ангела у січні 2022 року? У кого незабаром буде добре, радісне та миле сімейне свято, і хто буде іменинником?

Читайте докладний календар іменин на січень-2022 та надсилайте найщиріші і душевні побажання, а також веселі й прикольні вітання із днем ангела рідним, друзям, коханим, близьким людям, а ще знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам.

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За давньою традицією людям дають імена по святках – церковному календарю шанування святих мучеників. До якого дня найближча дата народження дитини, ім'я того святого й обирають.

Так у людини з'являється свій ангел охоронець , що оберігає її протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може бути кілька разів на рік на відміну від дня народження.

Календар іменин на кожен день січня-2022

1 січня – Григорій, Ілля, Тимофій.

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2 січня – Антон, Данило, Іван, Ігнатій.

3 січня – Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Прокоп, Сергій.

Тематичні картинки на день іменин / Фото: pinterest

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4 січня – Анастасія, Дмитро, Федір.

5 січня – Василь, Давид, Іван, Макар, Наум, Павло.

6 січня – Євгенія, Інокентій, Клавдія, Микола, Сергій.

8 січня – Августа, Олександр, Анфіса, Василь, Григорій, Дмитро, Юхим, Ісаак, Костянтин, Леонід, Марія, Михайло, Микола.

9 січня – Антоніна, Лука, Степан, Тихін, Федір.

10 січня – Агафія, Олександр, Аркадій, Давид, Юхим, Ігнатій, Йосип, Леонід, Никанор, Микола, Петро, Яків.

З іменинами: позитивні побажання / Фото: pinterest

11 січня – Ганна, Варвара, Веніамін, Георгій, Євдокія, Єфросинія, Іван, Лаврентій, Марк, Маркел, Матрона, Наталія, Феодосій.

12 січня – Анісія, Антон, Данило, Ірина, Лев, Макар, Марія, Федора.

13 січня – Мартина, Меланія, Михайло, Петро.

14 січня – Олександр, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим, Федот, Емілія, Яків.

15 січня – Василь, Герасим, Кузьма, Марк, Модест, Петро, Серафим, Сергій, Сільвестр.

16 січня – Гордій, Ірина.

Найкращі вітання з іменинами / Фото: pinterest

17 січня – Олександр, Архип, Афанасій, Анісім, Аристарх, Артемій, Денис, Юхим, Карп, Климент, Кіндратій, Лука, Марк, Микола, Павло, Прохор, Родіон, Семен, Степан, Тимофій, Трохим, Фаддей, Філімон, Пилип, Яків.

18 січня – Григорій, Євгенія, Йосип, Лук'ян, Матвій, Роман, Семен, Сергій, Тетяна, Хома.

19 січня – Феофан.

20 січня – Опанас, Василь, Іван.

З вдень ангела: прикольні картинки / Фото: pinterest

21 січня – Антон, Василіса, Віктор, Володимир, Дмитро, Георгій, Григорій, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Сидор, Юліан.

22 січня – Антоніна, Захар, Павло, Петро, Пилип.

23 січня – Анатолій, Григорій, Зіновій, Макар, Павло, Петро.

24 січня – Володимир, Михайло, Микола, Степан, Терентій, Федір, Феодосій.

З іменинами: найкращі картинки / Фото: pinterest

25 січня – Макар, Петро, Сава, Тетяна.

26 січня – Афанасій, Максим, Никифор, Пахом, Петро, Яків.

27 січня – Агнія, Адам, Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Єремей, Іван, Ілля, Йосип, Ісаак, Макар, Марк, Мойсей, Ніна, Павло, Сава, Сергій, Степан.

28 січня – Гаврило, Герасим, Олена, Іван, Максим, Михайло, Павло, Прохор.

У день ангела: добрі картинки / Фото: pinterest

29 січня – Іван, Максим, Петро.

30 січня – Антон, Антоніна, Віктор, Георгій, Іван, Павло, Феодосій.

31 січня – Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Євген, Омелян, Єфрем, Іларіон, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Михайло, Микола, Сергій, Феодосія.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні.

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