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Івана Купала-2021: чого в жодному разі не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 липня, 08:43
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Нікому нічого не віддавати, не продавати, не позичати і самим нічого не брати – які ще є дивовижні заборони в день Івана Купала 7 липня
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Як загадати бажання / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 7 липня, українці відзначають Івана Купала-2021. У це свято дівчата ворожили на судженого, пари стрибали через багаття і все не тільки заради розваг та веселощів, а й щоб залучити достаток і щастя в свій дім. За старих часів вважалося, що в ніч на Івана Купала духи землі, води і вогню говорять з людьми, а значить, це найкращий час, щоб попросити у стародавніх могутніх сил про допомогу у справах та відкрити своє майбутнє.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Головними традиціями на Івана Купала вважаються обмивання водою і очищення вогнем. Для тих, хто хоче омолодити душу і тіло, а також повеселитися від душі, існує безліч різноманітних купальських обрядів. В цей час також зазвичай ворожили, а найпопулярніше ворожіння – на вінках.

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Івана Купала-2021: чого не можна робити 7 липня

  • Вважається, що в цей час прокидається всяка лісова погань, тому в цю ніч не можна спати.
  • Жінкам не можна відзначати Івана Купала, не побувавши біля багаття – так роблять лише відьми.
  • Щоб родина не збідніла, її членам на Івана Купала краще нічого не віддавати, не продавати і не позичати.
  • А якщо людина знайде на дорозі гроші, навіть велику суму – її в жодному разі не можна брати.
  • 7 липня від води слід триматися подалі вагітним, дітям та літнім людям. Водяна погань може нашкодити слабким організмам цих людей.

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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