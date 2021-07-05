Івана Купала-2021: дієві обряди для незаміжніх дівчат

Під час святкування Івана Купала корисно робити різні обряди для незаміжніх дівчат і жінок

Обряди на Івана Купала / Фото: Depositphotos

В ніч із 6 на 7 липня святкують Івана Купала. Обряди в цю ніч пов'язані з водою, вогнем і цілющими травами. Вважається, що на свято Купала вода поєднується шлюбом з вогнем, і тому особливо важливі ритуальні дії в цей період для незаміжніх дівчат і жінок. Пропонуємо вашій увазі народні традиції та обряди на Івана Купала-2021.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Реклама

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Івана Купала-2021 – обряди для незаміжніх

Сплетіть вінок із запашних трав і польових квітів і киньте його плисти на воду. Вважається, що в тому боці, куди попливе вінок або біля того берега, до якого він пристане, живе ваш суджений.

Особливо добре стрибнути у воду, щоб вінок з голови поплив по воді. Добрий знак на Івана Купала, коли під час цього обряду вінок не тонув, а плив. Напрямок його руху вказував, звідки сватів чекати.

Купання – один із головних обрядів на Івана Купала. Вважається, що в цю ніч вода допоможе дівчині стати красивішою.

Ще один обряд на Івана Купала, який пов'язаний з водою – це вмивання росою. Такий обряд також вважається своєрідним лайфхаком для краси жінки. Особливо запасливі можуть зібрати купальську росу в пляшечку. Вважається, що така вода допомагає позбутися вугрів, а шкіра стане ніжною.

Читайте також: 5 ворожінь на Івана Купала з подругами вдома

Реклама

На Івана Купала добре попаритися в лазні чи сауні з віниками із запашних трав, зібраних напередодні. Слов'яни вірили, що лазня в день Івана Купала сприяє зміцненню та відновленню жіночої життєвої енергії та здоров'я.

Трави на Івана Купала мають велику цілющю силу. Згадайте хоча б легенду про квітку папороті. І хоча це лише народне повір'я, щоб поліпшити свій сімейний стан, і, можливо, вийти заміж, дівчата можуть зібрати ромашку, чебрець, череду, любисток і полин. З квітів можна сплести вінок, а можна засушити ці трави і купатися в них впродовж року для збільшення жіночої сили.

Ще одна трава Івана Купала – тирлич. З неї в старовину дівчата робили відвар і, щоб привернути увагу обранця, примовляли тричі особливі слова: "Тирлич, тирлич! Мого милого поклич!". Такий обряд на Івана Купала проводили для того, щоб дівчина швидше вийшла заміж.

А ось традиційні стрибки через вогонь краще робити вже з майбутнім обранцем. Таким стрибком, взявшись за руки, ви зміцните ваш майбутній союз.

Є особлива прикмета на Івана Купала, якщо тричі стрибнути через багаття, то майбутній рік буде благополучним і щасливим.

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

Реклама

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.