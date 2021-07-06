Івана Купала-2021: красиві листівки до свята

Івана Купала щорічно відзначається в ніч з 6 на 7 липня: не забудьте привітати рідних і друзів

Привітання зі святом Івана Купала 2018. Фото: otvetkak

В ніч з 6 на 7 липня українці відзначають Івана Купала-2021. Life Сьогодні підготували для вас найцікавіші привітання зі святом Івана Купала: барвисті листівки, картинки, вірші, смс. Привітайте своїх рідних і близьких, а також знайомих, друзів і колег.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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На це свято дівчата ворожили на судженого, пари стрибали через багаття. І все не тільки заради забави і веселощів, а й щоб залучити достаток і щастя до свого дому.

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Івана Купала-2021: привітання у віршах

На Ивана на Купала

Жизнь начни свою сначала!

Ключевой водой обмойся,

И душою успокойся.

А потом бегом во двор –

В пляс и вскачь через костер!

И венки плети, и смейся –

Лишь на лучшее надейся!

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***

С днем Купала поздравляем,

Только лучшего желаем:

Веселитесь, отдыхайте,

О друзьях не забывайте.

И купайтесь неустанно –

В море, речке, даже в ванной!

Чтобы смыть болезни, беды,

И испытывать победы!

З Днем Івана Купала / Фото: fresh-cards.ru

***

Пора купаться в водоемах,

Иван Купала к нам пришел,

Давайте петь и веселиться,

Накроем мы огромный стол

И всем в округе пожелаем

Любви, здоровья, доброты,

Уйдет из жизни все плохое,

И скоро сбудутся мечты!

З Днем Івана Купала / Фото: fresh-cards.ru

***

На Ивана, на Купала

Над костром взлетают пары,

По реке венки плывут,

Хороводы там и тут.

Я желаю на Купала,

Чтоб судьба вас повстречала,

Пусть блеснет издалека

Цветом папоротника.

Волшебство Купальской ночи

Пусть вам счастье напророчит.

Жар костра очистит души,

Станет жизнь добрей и лучше.

З Днем Івана Купала / Фото: fresh-cards.ru

***

Древний праздник, но очень красивый,

День Ивана Купала сейчас,

Лето жаркое в самом разгаре,

Зной июля в полуденный час.

Окунаться пора и купаться,

И венки на воду опускать,

Отдыхать, веселиться, смеяться

И о чувствах своих прокричать!

З Днем Івана Купала / Фото: fresh-cards.ru

Смс і привітання у прозі на Івана Купала-2021

Сьогодні наші предки святкували Івана Купала, це та ніч, коли все зло залишається по інший бік багаття. Нехай же так і буде в житті кожного з нас, нехай квітку папороті знайде кожен, кому потрібне диво. І нехай попереду чекає тільки щастя і радість, а горе буде спалене в яскравому полум'ї.

З Днем Івана Купала / Фото: fresh-cards.ru

***

Темної купальської ночі горить багаття і пливуть по воді звиті дівочими руками віночки. Так нехай же не будуть забуті й надалі красиві слов'янські традиції та культурна спадщина, яка подарувала нам незвичайне свято на Івана Купала, дбайливо зберігається багато років і нашими нащадками.

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На свято Івана Купала дозволь побажати тобі знайти квітку папороті, нехай і в переносному сенсі: нехай у житті у тебе все прийде до норми, в домі оселяться радість і щастя, в душі розквітне посмішка, а на роботі все складеться найкращим чином.

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

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