Івана Купала-2021: красиві листівки до свята

В ніч з 6 на 7 липня українці відзначають Івана Купала-2021. Life Сьогодні підготували для вас найцікавіші привітання зі святом Івана Купала: барвисті листівки, картинки, вірші, смс. Привітайте своїх рідних і близьких, а також знайомих, друзів і колег.
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На це свято дівчата ворожили на судженого, пари стрибали через багаття. І все не тільки заради забави і веселощів, а й щоб залучити достаток і щастя до свого дому.
5 ворожінь на Івана Купала з подругами вдома
Івана Купала-2021: привітання у віршах
На Ивана на Купала
Жизнь начни свою сначала!
Ключевой водой обмойся,
И душою успокойся.
А потом бегом во двор –
В пляс и вскачь через костер!
И венки плети, и смейся –
Лишь на лучшее надейся!
Івана Купала-2021: дієві обряди для незаміжніх дівчат
***
С днем Купала поздравляем,
Только лучшего желаем:
Веселитесь, отдыхайте,
О друзьях не забывайте.
И купайтесь неустанно –
В море, речке, даже в ванной!
Чтобы смыть болезни, беды,
И испытывать победы!
***
Пора купаться в водоемах,
Иван Купала к нам пришел,
Давайте петь и веселиться,
Накроем мы огромный стол
И всем в округе пожелаем
Любви, здоровья, доброты,
Уйдет из жизни все плохое,
И скоро сбудутся мечты!
***
На Ивана, на Купала
Над костром взлетают пары,
По реке венки плывут,
Хороводы там и тут.
Я желаю на Купала,
Чтоб судьба вас повстречала,
Пусть блеснет издалека
Цветом папоротника.
Волшебство Купальской ночи
Пусть вам счастье напророчит.
Жар костра очистит души,
Станет жизнь добрей и лучше.
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***
Древний праздник, но очень красивый,
День Ивана Купала сейчас,
Лето жаркое в самом разгаре,
Зной июля в полуденный час.
Окунаться пора и купаться,
И венки на воду опускать,
Отдыхать, веселиться, смеяться
И о чувствах своих прокричать!
Смс і привітання у прозі на Івана Купала-2021
Сьогодні наші предки святкували Івана Купала, це та ніч, коли все зло залишається по інший бік багаття. Нехай же так і буде в житті кожного з нас, нехай квітку папороті знайде кожен, кому потрібне диво. І нехай попереду чекає тільки щастя і радість, а горе буде спалене в яскравому полум'ї.
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Темної купальської ночі горить багаття і пливуть по воді звиті дівочими руками віночки. Так нехай же не будуть забуті й надалі красиві слов'янські традиції та культурна спадщина, яка подарувала нам незвичайне свято на Івана Купала, дбайливо зберігається багато років і нашими нащадками.
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На свято Івана Купала дозволь побажати тобі знайти квітку папороті, нехай і в переносному сенсі: нехай у житті у тебе все прийде до норми, в домі оселяться радість і щастя, в душі розквітне посмішка, а на роботі все складеться найкращим чином.
Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:
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