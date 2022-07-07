Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Виїзд військовозобов'язаних ⚔ Бої на Донбасі 🎆 "Бавовна" в Росії Робота під час війни Робота під час війни

Рятуємо кору

Як зберігати ліки

Якість сиру

Собака гризе речі

Користь огірків

Догляд за малиною
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Івана Купала-2022: добірка яскравих святкових картинок та привітань (фото)

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 липня, 05:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вітаємо із давнім літнім магічним святом Івана Купала.
Івана Купала: барвисті картинки та привітання
Івана Купала: барвисті картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні,

Сьогодні, 7 липня, настав день Івана Купала. Це літнє, зелене, квітуче, духмяне, сонячне свято, наповнене чарами та містикою.

Підніміть настрій рідним і близьким людям та обов'язково привітайте з цим днем, а ми підготували для вас світлі привітання та барвисті картинки на Івана Купала-2022.

Реклама

Івана Купала: добрі вітання у віршах

***

Нехай печалі із журбою
Спливають тихо за водою,
А щастя, радість і здоров'я
Приходять разом із любов'ю

Івана Купала: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest
Івана Купала: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest

Реклама

***

На Івана, на Купала
Я віночок свій пускала,
Щоби суджений прийшов,
І мене скоріше знайшов.

З днем Івана Купала: милі привітання та картинки / Фото: pinterest
З днем Івана Купала: милі привітання та картинки / Фото: pinterest

Реклама

***

На сонячне свято Івана Купала
Красна дівчина долі шукала,
Квітки збирала, віночок вила,
Долі водою його пустила.

Полинь, віночку, по бистрій хвилі,
Поплинь під хату, де живе милий,
Поплив віночок долі водою,
Серце дівчини забрав із собою.

Івана Купала: найкращі побажання 7 липня / Фото: pinterest
Івана Купала: найкращі побажання 7 липня / Фото: pinterest

Івана Купала: вітання у прозі своїми словами

***

Ще наші пращури на Івана Купала святкували день, коли стрибками через ритуальний вогонь можна захиститися від нечистої сили, коли все зло залишається по той бік багаття, а добро з дзюрчанням забирає дівочі віночки назустріч долі. Нехай так буде і надалі в нашому житті, і нехай квітка папороті знайде кожен, кому потрібне диво.

Щирі вітання з Іваном Купалом / Фото: pinterest
Щирі вітання з Іваном Купалом / Фото: pinterest

***

Вітаю зі святом Івана Купала! Бажаю цього магічного дня, щоб справдилися головні мрії! Живіть у світі та здоров'ї, любові та процвітанні, надії та вірі в добро і справедливість.

З Днем Івана Купала: картинки та привітання / Фото: pinterest
З Днем Івана Купала: картинки та привітання / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, як гадати на Івана Купала . Також дізнайтесь точні дати літніх свят Спасів у 2022 році .

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Гороскоп сумісності
Вони розуміють одне одного із півслова
Овен/Рак
Овен/Рак
Козеріг/Терези
Козеріг/Терези
Близнюки/Водолій
Близнюки/Водолій
1 /2
Знайти пару
Місячний календар на тиждень
4 – 10 липня
Вплив на життя
Магнітні бурі у липні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Вихідні та свята у липні
Коли відпочиваємо?
Лайфхак тижня
Як відучити собаку гризти речі
Лайфхаки
Місячні дні у липні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Місячний календар на липень
Для городників і садівників
Сприятливі дні
Іменини у липні
Як привітати?
Сприятливі дні у липні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти