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Івана Купала: тематичні картинки, проза та вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 липня, 05:05
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Яскраві привітання зі святом Івана Купала-2021 для рідних, близьких, друзів, колег у прозі, картинках, віршах, смс
З Днем Івана Купала
З Днем Івана Купала / Фото: Pexels

Сьогодні, 7 липня, ми відзначаємо радісне і красиве літнє свято Івана Купала-2021, присвячене давнім слов'янським традиціям, шануванню стихій сонця, води, трав і квітів, а ще молодості і любові.

Обов'язково привітайте із цим знаменним літнім днем своїх рідних, знайомих і друзів. Спеціально для вас Life Сьогодні підготували ефектні картинки, радісні побажання, прикольні вірші і добрі слова на свято Івана Купала-2021.

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А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Красиві привітання зі святом Івана Купала у віршах

***

Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.

Костры горят, кидая блики.
Танцует резво молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.

Пусть день сегодня необычный
Наполнит сказкою твой мир.
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.

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Вітаємо з Івана Купала
Вітаємо з Івана Купала / Фото: Pixabay

Прикольні вірші на день Івана Купала

***

Днем мы будем обливаться
И веселью предаваться.
Из цветов сплетем венки,
Чтоб пускать их у реки.

К ночи разведем костер,
Будем прыгать мы на спор.
Спросите: что за забавы?
Это день Иван Купала!

Зі святом Івана Купала
Зі святом Івана Купала / Фото: Depositphotos

Зі святом Івана Купала: щиросердечні вітання

***

У свято Івана Купала бажаю тобі щедрості долі і пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі і благополуччя на життєвому шляху.

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Івана Купала
Івана Купала / Фото: Depositphotos

З Івана Купала: найкращі побажання у віршах

***

Расплетай, невеста, косы,
Выходи простоволосой,
Да венком себя укрась,
Веселись сегодня всласть.

Оставляй, жених, печали,
Возле речки, у причала
Одиночеству не место.
Ждет тебя судьба-невеста.

Вы бегите-ворожите,
Каждым мигом дорожите.
Пусть венки плывут по речке –
Обручальные колечки.

Пусть костры трещат-пылают,
Ваши чувства распаляют,
Очищают от невзгод.
Пусть закружит хоровод.

В эту ночь чудес и яви
Цвет свой папоротник явит.
Будет дивного немало
На Ивана на Купала.

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З Днем Івана Купала: короткі смс

***

На Ивана, на Купала
Я веночек свой пускала,
Чтобы суженый пришел,
И меня скорей нашел.

З Днем Івана Купала
З Днем Івана Купала / Фото: Pixabay

Добрі вітання на Івана Купала в прозі

***

Вітаю тебе зі святом Івана Купала! Поспішаю побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, згадувати з посмішкою минуле, дивитися з оптимізмом у майбутнє, а в сьогоденні обов'язково знайти свою чарівну квітку папороті, яка подарує тобі щастя, мир і радість.

Зі святом Івана Купала
Зі святом Івана Купала / Фото: Pixabay

Казкові привітання з Івана Купала

***

Вітаю з днем Івана Купала. Бажаю тобі знайти свою квітучу папороть, яка допоможе твоєму серцю розквітнути пелюстками щастя і любові. Нехай тобі зустрічаються добрі люди, нехай в цей день з тобою трапиться справжнє диво і не одне! Здоров'я, благодаті і радості.

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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