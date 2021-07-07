Івана Купала: тематичні картинки, проза та вірші

Сьогодні, 7 липня, ми відзначаємо радісне і красиве літнє свято Івана Купала-2021, присвячене давнім слов'янським традиціям, шануванню стихій сонця, води, трав і квітів, а ще молодості і любові.
Обов'язково привітайте із цим знаменним літнім днем своїх рідних, знайомих і друзів. Спеціально для вас Life Сьогодні підготували ефектні картинки, радісні побажання, прикольні вірші і добрі слова на свято Івана Купала-2021.
А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
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Красиві привітання зі святом Івана Купала у віршах
***
Иван Купала наступает,
Вечерней тайны торжество.
В лесу полночном расцветает
Заветный папоротник вновь.
Костры горят, кидая блики.
Танцует резво молодежь.
Сегодня тени многолики,
И праздник этот всем хорош.
Пусть день сегодня необычный
Наполнит сказкою твой мир.
Подарит счастье в жизни личной,
Костром зажжет огонь любви.
Прикольні вірші на день Івана Купала
***
Днем мы будем обливаться
И веселью предаваться.
Из цветов сплетем венки,
Чтоб пускать их у реки.
К ночи разведем костер,
Будем прыгать мы на спор.
Спросите: что за забавы?
Это день Иван Купала!
Зі святом Івана Купала: щиросердечні вітання
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У свято Івана Купала бажаю тобі щедрості долі і пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі і благополуччя на життєвому шляху.
З Днем Івана Купала: яскраві листівки і привітання
З Івана Купала: найкращі побажання у віршах
***
Расплетай, невеста, косы,
Выходи простоволосой,
Да венком себя укрась,
Веселись сегодня всласть.
Оставляй, жених, печали,
Возле речки, у причала
Одиночеству не место.
Ждет тебя судьба-невеста.
Вы бегите-ворожите,
Каждым мигом дорожите.
Пусть венки плывут по речке –
Обручальные колечки.
Пусть костры трещат-пылают,
Ваши чувства распаляют,
Очищают от невзгод.
Пусть закружит хоровод.
В эту ночь чудес и яви
Цвет свой папоротник явит.
Будет дивного немало
На Ивана на Купала.
Івана Купала-2021: красиві листівки до свята
З Днем Івана Купала: короткі смс
***
На Ивана, на Купала
Я веночек свой пускала,
Чтобы суженый пришел,
И меня скорей нашел.
Добрі вітання на Івана Купала в прозі
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Вітаю тебе зі святом Івана Купала! Поспішаю побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, згадувати з посмішкою минуле, дивитися з оптимізмом у майбутнє, а в сьогоденні обов'язково знайти свою чарівну квітку папороті, яка подарує тобі щастя, мир і радість.
Казкові привітання з Івана Купала
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Вітаю з днем Івана Купала. Бажаю тобі знайти свою квітучу папороть, яка допоможе твоєму серцю розквітнути пелюстками щастя і любові. Нехай тобі зустрічаються добрі люди, нехай в цей день з тобою трапиться справжнє диво і не одне! Здоров'я, благодаті і радості.
Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.
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