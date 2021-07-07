Івана Купала: тематичні картинки, проза та вірші

Яскраві привітання зі святом Івана Купала-2021 для рідних, близьких, друзів, колег у прозі, картинках, віршах, смс

З Днем Івана Купала / Фото: Pexels

Сьогодні, 7 липня, ми відзначаємо радісне і красиве літнє свято Івана Купала-2021, присвячене давнім слов'янським традиціям, шануванню стихій сонця, води, трав і квітів, а ще молодості і любові.

Обов'язково привітайте із цим знаменним літнім днем своїх рідних, знайомих і друзів. Спеціально для вас Life Сьогодні підготували ефектні картинки, радісні побажання, прикольні вірші і добрі слова на свято Івана Купала-2021.

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А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Красиві привітання зі святом Івана Купала у віршах

***

Иван Купала наступает,

Вечерней тайны торжество.

В лесу полночном расцветает

Заветный папоротник вновь.



Костры горят, кидая блики.

Танцует резво молодежь.

Сегодня тени многолики,

И праздник этот всем хорош.



Пусть день сегодня необычный

Наполнит сказкою твой мир.

Подарит счастье в жизни личной,

Костром зажжет огонь любви.

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Вітаємо з Івана Купала / Фото: Pixabay

Прикольні вірші на день Івана Купала

***

Днем мы будем обливаться

И веселью предаваться.

Из цветов сплетем венки,

Чтоб пускать их у реки.



К ночи разведем костер,

Будем прыгать мы на спор.

Спросите: что за забавы?

Это день Иван Купала!

Зі святом Івана Купала / Фото: Depositphotos

Зі святом Івана Купала: щиросердечні вітання

***

У свято Івана Купала бажаю тобі щедрості долі і пишності природи, чистої води і яскравого вогню, душевного зцілення і бадьорості тіла, доброї удачі і благополуччя на життєвому шляху.

Івана Купала / Фото: Depositphotos

З Івана Купала: найкращі побажання у віршах

***

Расплетай, невеста, косы,

Выходи простоволосой,

Да венком себя укрась,

Веселись сегодня всласть.



Оставляй, жених, печали,

Возле речки, у причала

Одиночеству не место.

Ждет тебя судьба-невеста.



Вы бегите-ворожите,

Каждым мигом дорожите.

Пусть венки плывут по речке –

Обручальные колечки.



Пусть костры трещат-пылают,

Ваши чувства распаляют,

Очищают от невзгод.

Пусть закружит хоровод.



В эту ночь чудес и яви

Цвет свой папоротник явит.

Будет дивного немало

На Ивана на Купала.

З Днем Івана Купала: короткі смс

***

На Ивана, на Купала

Я веночек свой пускала,

Чтобы суженый пришел,

И меня скорей нашел.

З Днем Івана Купала / Фото: Pixabay

Добрі вітання на Івана Купала в прозі

***

Вітаю тебе зі святом Івана Купала! Поспішаю побажати бути здоровим, процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, згадувати з посмішкою минуле, дивитися з оптимізмом у майбутнє, а в сьогоденні обов'язково знайти свою чарівну квітку папороті, яка подарує тобі щастя, мир і радість.

Зі святом Івана Купала / Фото: Pixabay

Казкові привітання з Івана Купала

***

Вітаю з днем Івана Купала. Бажаю тобі знайти свою квітучу папороть, яка допоможе твоєму серцю розквітнути пелюстками щастя і любові. Нехай тобі зустрічаються добрі люди, нехай в цей день з тобою трапиться справжнє диво і не одне! Здоров'я, благодаті і радості.

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.