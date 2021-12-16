Як готувати подарунки під подушку на День святого Миколая-2021

Не поламати, не загубити і донести до адресата, крім самого подарунка, ще й святковий настрій та трохи чарів

Як сховати подарунок під подушку / Фото: Колаж: Сьогодні

На День Святого Миколая чекають і діти, і дорослі. Адже подарунки люблять усі. Якщо ви взяли на себе роль доброго чарівника , постарайтеся, щоб цей день вийшов святковим із самого ранку.

Головний секрет Дня святого Миколая – подарунок під подушкою. Як же його правильно підготувати та підкласти, щоб рідні й кохані нічого не запідозрили завчасно? Читайте наші лайфхаки і даруйте людям чудеса!

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Як підготувати подарунок у День святого Миколая: лайфхаки

Лайфхак 1. Правильний розмір

Як сховати подарунок під подушку / Фото: unsplash

Щоб ваш сюрприз у День святого Миколая вийшов правдоподібним, заздалегідь підберіть такий подарунок, який за своїми габаритами легко поміститься під подушку і навіть сховається під нею. Він має бути непомітним і не надто великим.

Лайфхак 2. Не галасуйте

Як сховати подарунок під подушку / Фото: unsplash

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Запаковуючи свій подарунок, уникайте паперу, який шелестить , слюди чи фольги, щоб не робити зайвого галасу. А то ви привернете увагу у найневідповідніший момент, і сюрпризу вже не вийде.

Лайфхак 3. Підгадайте час

Як сховати подарунок під подушку / Фото: unsplash

Якщо дитина чи дорослий уві сні ворочаються , тоді не варто ховати подарунок під подушку з вечора. Адже вони можуть випадково зіпсувати свій презент – поламати іграшку, розтопити шоколадку або розчавити мандаринку – і тоді вранці замість радості від подарунка вийде суцільне розчарування.

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Лайфхак 4. Конспіруйтеся

Як сховати подарунок під подушку / Фото: pinterest

Нікому-нікому не говоріть про свої плани. А підготовлені подарунки сховайте так, щоб їх ніхто не помітив. Потім увечері, 18 грудня, перекладіть подарунки кудись ближче, наприклад, під ліжко. А вже під ранок, 19 грудня, потихеньку підкладіть їх сплячим рідним під або за подушку, намагаючись не розбудити.

Лайфхак 5. Імпровізуйте

Як сховати подарунок під подушку / Фото: unsplash

Якщо не розбудити не вдалося, скажіть, що підійшли, щоб поправити ковдру чи подушку , прогнати кота, поторкати лоба, послухати подих, тому що вам щось здалося. Загалом, відверніть увагу.

Лайфхак 6. Подарунок собі

Як сховати подарунок під подушку / Фото: unsplash

І звичайно ж, не забудьте про себе . Адже ви теж увесь рік добре поводилися і заробили подарунок від святого Миколая. Тоді вранці зможете прокинутися і "здивуватися" пізніше за всіх.

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