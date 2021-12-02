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Як написати листа і замовити подарунки Дідові Морозу

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
2 грудня, 17:08
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Не пропустіть можливість написати листа доброму чарівнику з дитинства.
Як написати листа Діду Морозу
Як написати листа Діду Морозу / Фото: Колаж: Сьогодні

Щороку 4 грудня, крім церковної дати Введення в храм Пресвятої Богородиці, у світі відзначають цікаве, добре і чарівне святоМіжнародний день написання листів і замовлення подарунків Дідові Морозу .

Причому на цей день чекають не лише діти, а й багато дорослих, які не втратили віру в чудеса і з нетерпінням чекають настання новорічних свят.

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Новий рік – особлива пора , час піднесеного настрою, приємних подарунків та сюрпризів. А також підбиття підсумків та складання нових планів, коли життя робить новий виток, а небеса відкриваються для втілення задумів і бажань. Недарма вважається, що саме в новорічну ніч здійснюються найзаповітніші мрії. Тільки важливо їх заздалегідь правильно сформулювати і загадати.

Одні для цього складають карту бажань, інші моляться у церкві, хтось стежить за падаючими зірками, а хтось пише листи доброму чарівнику.

Як написати листа Дідові Морозу: головні поради

Щоб Дід Мороз правильно зрозумів вас, нічого не забув і максимально виконав заповітне бажання, важливо продумати своє послання до дрібниць. І поставитися до нього серйозно.

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  1. Будьте ввічливі, все ж таки ви пишете старому і мудрому чарівнику. Проявіть повагу , обов'язково привітайтеся на початку листа та попрощайтеся – наприкінці.
  2. Новий рік – свято для всіх , у тому числі і для Діда Мороза. А тому привітайте старого з його "професійним" святом і побажайте всього найкращого. Йому буде приємно.
  3. Не забудьте розповісти про себе хоча б двома словами – хто ви, як вас звати. Дід Мороз – хоч і чарівник, але не може знати все про всіх.
  4. А ось далі приступайте до самого прохання . Чого б вам хотілося? Нехай це буде в міру чудове і реальне бажання, яке можна здійснити, а не просто зірку з небес.
  5. Подумайте, чому Дід Мороз має виконати ваше бажання? Адже подарунки не дарують просто так – їх потрібно заслужити як нагороду . Хорошими вчинками, світлими думками, добротою, чесністю та безкорисливою допомогою людям. Пообіцяйте чарівнику і, насамперед, собі, що станете кращими, чистішими і добрішими.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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