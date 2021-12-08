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Як оформити мандаринами Новий рік-2022: безліч прикольних ідей та фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
8 грудня, 16:37
В закладинки
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Мандарини можна не лише їсти, а й чудово прикрасити ними свято
Новорічні мандарини: як гарно оформити свято
Новорічні мандарини: як гарно оформити свято / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні новорічних свят-2022 пропонуємо вам ідеї, як яскраво, смачно, ароматно прикрашати будинок, прикрасити ялинку, накрити стіл, оформити подарунки – і все це за допомогою мандаринів ! Адже у багатьох людей Новий рік асоціюється саме із цими тропічними плодами.

Тож уже зараз запасайтеся мандаринками , акуратно очищайте з них шкірку і у жодному разі не викидайте – все це знадобиться для новорічного декору.

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Раніше ми розповідали, як креативно прикрасити ялинку на Новий рік. А ще як своїми руками зробити новорічні іграшки для веселого та радісного свята.

Як використовувати мандарини для прикрас: лайфхаки

  • 1. Мандаринові дольки

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Для багатьох прикрас важливо підготувати вихідний матеріал , з якого потім можна робити всілякі елементи декору. Мандарини тонко поріжте однаковими кружальцями, розкладіть на деку і висушіть у духовці.

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  • Лайфхак 2. Вінок із свіжих мандаринів

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Зустрічайте Новий рік та гостей вже з порога. Такий новорічний вінок готується дуже просто: мандаринки по черзі нанизуються по центру на дріт і декоруються ялиновими гілочками та бантами. А для більшого аромату зробіть ажурні надрізи на шкірці та додайте спецій.

  • Лайфхак 3. Сухий мандариновий вінок

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

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Святковий віночок можна виготовити із сухих фруктів . Вам потрібно шилом зробити отвори в дольках, нанизати на дріт або пошити нитками між собою. Тонкі дольки особливо красиво виглядають навпроти світла.

  • Лайфхак 4. Мандаринова гірлянда

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

З сухих дольок крім вінка можна зробити гірлянду та повісити на ялинку, на камін або в кімнаті. Нанизайте цитруси на нитку, доповніть іншими ягодами та спеціями – вийде ошатна еко-прикраса.

  • Лайфхак 5. Ялинкові іграшки

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Нанижіть на нитку дольки мандарина, додайте для запаху корицю та лавровий лист, і можна чіпляти на ялинку.

  • Лайфхак 6. Ялинкові прикраси

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Ось такі нехитрі пристрої вам знадобляться, щоб зробити зірочки, кульки, ялинки та інші фігурки для прикраси та гірлянд. Зі свіжих м'яких шкірок наштампуйте заготовки , а потім висушіть їх.

  • Лайфхак 7. Букет з мандаринів

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Ваша кохана людина любить мандарини? Тоді подаруйте їй святковий букет. Вам знадобиться півкіло мандаринів, кілька ялинових гілочок, шпажки та крафтовий папір. А якщо доповнити композицію гірляндою, що світиться – вийде дуже романтично.

  • Лайфхак 8. Мандаринові тигренята

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Руді мандаринові боки так і просяться, щоб на них намалювали чорні смужки, як у символу 2022 року.

  • Лайфхак 9. Мандаринова упаковка

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Оформити новорічні подарунки також можна за допомогою мандаринок. Придумайте ошатну мініатюрну композицію, закріпіть нитками та обв'яжіть свій презент.

  • Лайфхак 10. Мандаринова новорічна ялинка

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Зробіть із мандаринів новорічну ялинку і поставте в кімнаті або прикрасьте нею святковий стіл.

  • Лайфхак 12. Мандаринові свічки

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Оформляючи ритуальний святковий вогонь, розташуйте мандарини не зовні, а всередині свічки. Тонкі висушені дольки фрукта помістіть у склянку, насипте кавових зерен і не забудьте про ґніт. Залийте все парафіном і зачекайте, щоб він застиг.

  • Лайфхак 12. Аромамандаринки

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Для цих пахучих та яскравих кульок потрібно заздалегідь зробити заготовки . Поповнюючи запаси вітаміну С, перш ніж почистити мандаринку, зробіть на ній надрізи та акуратно зніміть шкірку. Потім наповніть її улюбленими спеціями, скріпіть кінці та висушіть у духовці або в кімнаті. А далі їх можна чіпляти на ялинку, розвісити гірляндами або розкидати на книжковій полиці.

  • Лайфхак 13. Цитрусові свічники

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Дуже популярна прикраса свята – яскраві аромапідсвічники. Їх роблять із апельсинів, мандаринів, грейпфрутів, лимонів. Мандаринова шкірка – найніжніша і її легко проткнути спеціями, наприклад, гвоздиками, щоб викласти орнамент. Зріжте верхівку та вставте свічку-таблетку.

  • Лайфхак 14. Свічники з мандаринової шкірки

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Інший варіант – залити мандаринову шкірку розтопленим парафіном. Всередину порожньої шкірки вставте ґніт, а щоб він не впав, закріпіть за допомогою соломинки або прищіпки, поки свічка не застигне.

  • Лайфхак 15. Мандариновий кошик

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Іноді мандарини – це просто мандарини ! Поставте на стіл плетений кошик, наповнений доверху цими диво-фруктами, – і новорічний настрій вам забезпечено!

  • Лайфхак 16. Мандаринові фіранки

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest
Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Під завісу – штори на вікна. Так, тут використані не лише мандарини, а й усі інші цитрусові "родичі". Але подивіться, як гарно вони світяться на світлі, особливо якщо виглянуло сонце.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим та щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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