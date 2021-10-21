Як відзначити Геловін за знаком зодіаку

Телець – справжній Вампір, Стрілець – невинний привид, а Скорпіону навіть міняти нічого не доведеться.

Як відзначити Геловін за знаком зодіака / Фото: Колаж: Сьогодні

Який страшний образ приміряти і в який ефектний костюм одягатися на Геловін залежно від свого знака зодіаку? Читайте в нашій статті.

Образи на Геловін для кожного знака зодіаку

Овен: Чорт

Як відзначити Хеллоуїн по знаку зодіаку / Фото: pinterest

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Верткий, активний, моментами веселий, моментами похмурий, але в будь-якому разі – непередбачуваний знак зодіаку, та до того ж ще і з рогами . Так що образ рогатого, хвостатого і танцюючого на обох ногах Чорта – саме те для Овнів.

Телець: Вампір

Як відзначити Хеллоуїн по знаку зодіаку / Фото: pinterest

Як істинний Вампір, вимотає всю душу і висмокче всі соки так віртуозно, що ви навіть і не помітите. Або ж навпаки – нарочито, повільно, смакуючи кожну краплю і насолоджуючись процесом, щоб ще більше помучити свою жертву. Це про Тельця.

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Близнята: Перевертень

Як відзначити Хеллоуїн по знаку зодіаку / Фото: pinterest

Багатогранний, різноплановий, життєрадісний, а через хвилину вже похмуріший за хмару, розлючений і на всіх кидається – такі Близнята у житті. У цьому знаку заховані, щонайменше, двоє . Який сенс перевтілюватися в когось ще, якщо образ перевертня йому підходить якнайкраще?

Рак: Відьма

Як відзначити Хеллоуїн по знаку зодіаку / Фото: pinterest

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Рак і по життю вічно схильний до філософствування, самокопання і містицизму , а вже в демонічну ніч – і поготів! Він, подібно до істинної Відьми, не використовує власну магію, а лише накопичені стародавні знання, замовляння, заклинання та і зілля.

Лев: Диявол

Як відзначити Хеллоуїн по знаку зодіаку / Фото: pinterest

Царствена особа, яка звикла правити чи то у спільноті людей, чи то у світі тварин, чи в обителі нечистої сили. Цей знак зодіаку диявольськи привабливий і хижо жадібний до володарювання над іншими, як справжній Диявол – цар і великий князь всія Мороку.

Діва: Смерть

Як відзначити Хеллоуїн по знаку зодіаку / Фото: pinterest

Цей скрупульозний знак до смерті замучить кого завгодно своїм занудством і педантизмом. І навіть якщо вам вдасться його обдурити і на певний час збити з пантелику, він все одно не відчепиться, від нього неможливо сховатися, він вас неминуче наздожене і покарає.

Терези: Лісовик

Як відзначити Хеллоуїн по знаку зодіаку / Фото: pinterest

Хто їх знає, власної думки ніколи не мають або ж їх відразу так багато, що Терези просто губляться – на яку пристати і який вибір зробити. Може бути сім п'ятниць на тижні, а якщо їм нудно жити – на рівному місці придумають головоломку собі і іншим.

Скорпіон: Скорпіон

Як відзначити Хеллоуїн по знаку зодіаку / Фото: pinterest

Скорпіону, мабуть, і придумувати нічого не потрібно. це найстрашніший, хтивий , жалячий, отруйний, нещадний і разом з тим найчуттєвіший представник зодіакального кола. Тому, хто потрапив в зону його впливу, вже не вибратися і живим не піти.

Стрілець: Привид

Як відзначити Хеллоуїн по знаку зодіаку / Фото: pinterest

В принципі, невинне і безтілесне створіння, здатне, хіба що, неабияк налякати жертву . Але це не зі зла, а лише тому, що у них така природа. Стрільці, як і привиди, нікому не бажають поганого, але здатні додати адреналіну, про що заздалегідь попереджають.

Козеріг: Зомбі

Як відзначити Хеллоуїн по знаку зодіаку / Фото: pinterest

Зомбі не можна вбити, бо він і так уже мертвий. Він не відчуває болю, не чує доводів, не відчуває жалості, а лише планомірно виїдає мозок , перетворюючи свою жертву на себе подібну істоту. Те ж можна сказати і про Козерога, якщо дати йому волю.

Водолій: Водяний

Як відзначити Хеллоуїн по знаку зодіаку / Фото: pinterest

Якщо нечисть походить від поняття "нечистий", то Водолій себе до таких не відносить, а навпаки, він той ще чистоплюй. Він мріє про далекі плавання, міркує про високі ідеї, але разом з тим, як Водяний, любить мокнути у своєму болоті , з якого навряд чи колись вибереться.

Риби: Русалка

Як відзначити Хеллоуїн по знаку зодіаку / Фото: pinterest

Чи то у житті, чи то на диявольською вечірці, Риби схильні мовчати, і хто знає, що у них на думці. Це складна і емоційна натура, незалежна, норовлива і непокірна. Махне хвостом і досягне свого . Захоче – втопить, а захоче – подарує цілий світ, нехай навіть і підводний.

Раніше ми розповідали, як зробити фотозону на Геловін: чортова дюжина креативних ідей.