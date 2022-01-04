Як правильно колядувати, посівати та щедрувати

Колядують на Різдво Христове-2022, а щедрувати та посівати треба на Старий Новий рік.

Народні традиції: колядки, щедрівки та посівалки / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні різдвяних свят , коли традиційно колядують, щедрують та посівають, багато людей задаються питанням, як правильно проводити цікаві та веселі народні ритуали.

Ці святочні обряди – не просто святкові слова та пісні, це справжнє театралізоване дійство, кожне з яких відсилає нас до нашої історії, несе свій енергетичний заряд, допомагає налаштуватися на майбутній рік.

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Щоб долучитися до давніх традицій і правильно їх дотриматися, важливо знати, як колядували, посівали та щедрували наші пращури, хто і коли це має робити, у чому різниця цих ритуалів.

Як потрібно колядувати в Україні

З раннього ранку 7 січня настає час для колядування. А в деяких регіонах України колядують уже починаючи з вечора 6 січня, коли на небі сходить перша зірка.

Найбільше колядувати люблять діти, бо за гарні пісні колядки , що прославляють Народження Христа, їх пригощають солодощами та обдаровують грошима. Але й дорослі не проти розважитися та повеселитися на Святки.

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Щоб колядувати, потрібно зібрати вертеп – колектив із кількох осіб. Це можуть бути і дівчатка, і хлопчики, і навіть дорослі.

Головні атрибути для колядування:

зірка,

дзвіночок,

мішок для гостинців.

Першого колядуючого називають звіздар - це людина, яка йде першою і несе зірку.

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Наступний за старшинством – дзвонар , який несе дзвіночок і сповіщає своїм дзвоном людей про те, що йдуть колядники.

Третій важливий колядник – це міхоноша , який відповідає за мішок із подарунками. За звичаєм, свої гостинці господарі повинні класти одразу в мішок до міхоноші, а не передавати в руки.

Як правильно щедрувати

А ви теж плутаєте колядки та щедрівки ? Не дивно, адже ці обряди дуже схожі між собою. Проте відмінності все ж таки є.

Щедрувати належить у Щедрий вечір 13 січня , напередодні Старого Нового року – звідси назва святкового ритуалу, і так його простіше запам'ятати.

Участь в обряді можуть брати усі охочі. Традиційно щедрують невеликою компанією. Щедрувальники ходять по хатах, грають на одному або двох музичних інструментах, вітають господарів та їхні сім'ї із прийдешнім святом, співають пісні щедрівки , бажають щастя, здоров'я, благополуччя, а головне – щедрого врожаю та приплоду худоби.

Люди, у свою чергу, накривають багатий стіл, головна страва на якому – це щедра кутя , приправлена медом та вершковим маслом або смальцем. Також готували пироги, млинці, вареники та, звичайно ж, гостинці для щедруючих.

Як потрібно посівати в Україні

Посівають з ранку 14 січня , вже коли настає Старий Новий рік. Дівчатка та жінки в обряді участі не беруть. За традицією, саме хлопчики-посівальники ходять вранці по хатах, співають пісні посівалки і щедро сиплють зерно, щоб наступний рік був урожайним та багатим.

За народними прикметами, першим на Старий Новий рік у дім має зайти чоловік – тоді у господарів буде і хороший урожай, і худоба здорова, і приплід багатий, а в домі пануватиме мир і лад. За це засівальникам прийнято давати гроші. А зерно, яким посівають, не можна прибирати з дому до заходу сонця.

Щоб правильно посівати, наперед готують зерно. Це може бути пшениця, жито, ячмінь чи гречка. Посівальники обов'язково вдягають теплі рукавиці, бо голими руками посівати не можна. Чим раніше прийде перший посівальник, тим більше щастя, удачі та благополуччя принесе він у дім.

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