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Як провести 14 лютого, якщо ти одна без пари

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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9 лютого, 18:18
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У День святого Валентина-2022 можна забути про дієту, поговорити по душах та зустріти свою долю.
Як провести День святого Валентина, якщо ви самотні
Як провести День святого Валентина, якщо ви самотні / Фото: Pexels, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Не секрет, що далеко не для всіх людей, прийдешній День Святого Валентина є святом у повному сенсі цього слова. Адже формат загальновизнаного Дня закоханих припускає, що відзначати його слід у парі із коханою людиною та у романтичній обстановці.

А що робити дівчатам, які з певних причин пари не мають? У жодному разі не варто злитися і замикатися у собі. Навпаки, порадуйтеся за тих людей, у кого в особистому житті все склалося добре . Проте у вас є кілька варіантів, як провести 14 лютого, якщо ви цього дня самотні.

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Як провести день 14 лютого: очевидні та оригінальні ідеї

  • Ідея 1. День як день

Як провести 14 лютого / Фото: pexels
Як провести 14 лютого / Фото: pexels

14 лютого – це понеділок, початок трудового тижня, й офіційного державного вихідного е передбачено. І якщо вам нема з ким його святкувати, то не варто і морочитися з цього приводу, а тим більше сумувати і переживати. Просто проведіть його, як і будь-який інший будній день . А у вашому списку знайдуться й інші більш гідні свята.

  • Ідея 2. Все-таки свято

Як провести 14 лютого / Фото: pexels
Як провести 14 лютого / Фото: pexels

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Якщо перша ідея вам не надто сподобалася, і 14 лютого ви сприймаєте як свято, його сценарій буде іншим. Присвятіть цей день собі коханій . Цілком і повністю. Станьте егоїсткою, проведіть його, як вам хочеться, і дозвольте собі все: від кіно та шопінгу до тортиків і шампанського. Але дивіться, щоб нічого не пішло на шкоду – ви маєте отримати саме задоволення, а не перебір алкоголю та солодкого до нудоти.

  • Ідея 3. Розділіть свято із друзями

Як провести 14 лютого / Фото: pexels
Як провести 14 лютого / Фото: pexels

Адже день кохання зовсім не обов'язково зустрічати з коханим, особливо якщо його немає. Зате у вас є багато улюблених друзів . І, напевно, серед них знайдуться ті, у кого теж немає пари. А ще згадайте, з ким ви давно не бачилися та не спілкувалися? Саме час відновити контакти, зустрітися, сходити кудись разом, поговорити по душах. Цілком імовірно, що ви врятуєте не лише своє свято, а й їхнє теж.

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  • Ідея 4. У пошуках своєї половинки

Як провести 14 лютого / Фото: pexels
Як провести 14 лютого / Фото: pexels

День 14 лютого – чим не шанс спробувати щастя ? Адже недарма Валентину приписують якості святого Миколая – він теж чудотворець, лише у галузі кохання та почуттів. Тим більше цього дня все навколо просочене любовною тематикою, ніжністю та сердечністю. Тож є привід почистити пір'ячко, загадати бажання, поворожити на нареченого і вирушити назустріч своїй Долі. Чим чорт не жартує, раптом святий покровитель усіх амурів та купідонів саме у цей знаковий день допоможе знайти самотнім свою половинку?

Раніше ми розповідали, як зробити прикольну висувну валентинку: покрокова інструкція з фото.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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