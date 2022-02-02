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Як зробити букет із цукерок на 14 лютого: покрокова інструкція з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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2 лютого, 18:02
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Найкращий, яскравий, смачний, гарний романтичний подарунок для коханої людини – зроблений власноруч.
Як зробити букет із цукерок на 14 лютого за 7 кроків
Як зробити букет із цукерок на 14 лютого за 7 кроків / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Що можна подарувати на День святого Валентина? Існує безліч готових варіантів, але якщо вам хочеться здивувати і порадувати свою половинку власноруч приготованим презентом, пропонуємо вам виготовити букет із цукерок .

Він вимагатиме певного часу й спритності, проте не переживайте: потренувавшись на першій цукерці, далі справа піде швидко і захоплююче. Ви навіть не помітите, як заповните коробку солодощами. Натомість радість від такого романтичного та смачного подарунку – просто непередавана!

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Як зробити букет із цукерок: лайфхак

  • Крок 1. Основа

Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest

Візьміть коробку у формі серця. Для виготовлення основи підійде пінопласт або піноплекс – цей матеріал добре ріжеться, тримає шпажки і не кришиться. Виріжте його за формою коробки.

  • Крок 2. Тканина

Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest

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Шматок органзи вкладіть у коробку, зафіксуйте піноплексом і рівно зріжте надлишки тканини.

  • Крок 3. Наповнювач

Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest

Візьміть декоративний паперовий або синтетичний наповнювач і замаскуйте ним основу в коробці.

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  • Крок 4. Цукерки

Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest

Цукерки можуть бути будь-якими на ваш вибір – від простих льодяників до вишуканих шоколадок. Для кращої фіксації можна використовувати шпажки.

  • Крок 5. Квіти

Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest

Для створення квітів зручно працювати зі спеціальним гофрованим папером . Кожну цукерку запакуйте та закрутіть у пелюстки червоного кольору, формуючи бутон.

  • Крок 6. Стебло

Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest

Відповідно із зеленого паперу виготовляється чашечка та стебло – просто накручуються навколо бутону на шпажку і кріпляться краплею клею.

  • Крок 7. Подарунок

Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити букет із цукерок на День святого Валентина / Фото: pinterest

Наповніть квітами коробку, встромивши їх в основу, щоб композиція тримала форму і не розсипалася. Романтичний подарунок на День закоханих готовий!

Раніше ми розповідали, що подарувати коханій дівчині на День Валентина-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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