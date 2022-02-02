Як зробити букет із цукерок на 14 лютого: покрокова інструкція з фото

Що можна подарувати на День святого Валентина? Існує безліч готових варіантів, але якщо вам хочеться здивувати і порадувати свою половинку власноруч приготованим презентом, пропонуємо вам виготовити букет із цукерок .
Він вимагатиме певного часу й спритності, проте не переживайте: потренувавшись на першій цукерці, далі справа піде швидко і захоплююче. Ви навіть не помітите, як заповните коробку солодощами. Натомість радість від такого романтичного та смачного подарунку – просто непередавана!
Як зробити букет із цукерок: лайфхак
- Крок 1. Основа
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Візьміть коробку у формі серця. Для виготовлення основи підійде пінопласт або піноплекс – цей матеріал добре ріжеться, тримає шпажки і не кришиться. Виріжте його за формою коробки.
- Крок 2. Тканина
Шматок органзи вкладіть у коробку, зафіксуйте піноплексом і рівно зріжте надлишки тканини.
- Крок 3. Наповнювач
Візьміть декоративний паперовий або синтетичний наповнювач і замаскуйте ним основу в коробці.
- Крок 4. Цукерки
Цукерки можуть бути будь-якими на ваш вибір – від простих льодяників до вишуканих шоколадок. Для кращої фіксації можна використовувати шпажки.
- Крок 5. Квіти
Для створення квітів зручно працювати зі спеціальним гофрованим папером . Кожну цукерку запакуйте та закрутіть у пелюстки червоного кольору, формуючи бутон.
- Крок 6. Стебло
Відповідно із зеленого паперу виготовляється чашечка та стебло – просто накручуються навколо бутону на шпажку і кріпляться краплею клею.
- Крок 7. Подарунок
Наповніть квітами коробку, встромивши їх в основу, щоб композиція тримала форму і не розсипалася. Романтичний подарунок на День закоханих готовий!
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