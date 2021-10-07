Як зробити фотозону на Хелловін: чортова дюжина креативних ідей

Щоб свято пройшло незабутньо, сфотографуйте його на прикольних і страшних фотографіях.

Фотографії на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні

Хеллоуїн відзначаємо 31 жовтня. Щоб цей день пройшов цікаво і весело, люди виявляють вигадку, придумують меню, макіяжі, зачіски, декор та костюми, але часто забувають про найголовніші наслідки.

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Але ж коли все відійдуть від переляку і сміху, а хтось просто банально протверезіє після вечірки вовкулаків, захочеться відновити в пам'яті , як пройшов цей день. Отут і знадобляться відео і фотографії, які ви дбайливо встигли зробити. Можна сказати, що весь креатив не втрачений даром, а відображений для історії і хорошого настрою.

Так що варто продумати ще й фотозону, в яких ви зможете створювати вражаючі образи, вживатися в роль і робити історію сім'ї і друзів, фотографуючи їх на пам'ять в день Хелловіна-2021.

Як спорудити фотозоні на Хелловін: Лайфхак

Лайфхак 1. Панно

Як зробити фотозоні на Хеллоуїн / Фото: pinterest

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Один із найпоширеніших способів зробити фотозону – це задрапірувати куточок у будинку тканиною або шторою , щоб у кадр потрапляв саме цю ділянку. А далі робимо збірну солянку з усіх предметів, що попалися під руку, які відповідають символіці свята: гарбуза, листя, іграшки, а фон можна прикрасити малюнками котів, кажанів, привидів і відьом.

Лайфхак 2. Двері

Як зробити фотозоні на Хеллоуїн / Фото: pinterest

Свято починається зі входу. Оформіть у вигляді фотозони вхідні двері. Так ви вб'єте відразу два "трупи" – що дуже символічно на свято. Гостей вже з порога зустрічає атмосфера Хелловіна . І у вас вже готова зона для веселих і страшних фоток.

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Лайфхак 3. Стіл

Як зробити фотозоні на Хеллоуїн / Фото: pinterest

Якщо планується ситна вечірка , то фотозону можна влаштувати прямо біля столу з прикольною сервіровкою і страшними частуваннями.

Лайфхак 4. Маскування

Як зробити фотозоні на Хеллоуїн / Фото: pinterest

Сховайте і замаскуйте за банером табуретку або драбину, щоб меблі були непомітними. Тоді можна зробити реалістичні знімки висячих зомбі, ширяючих привидів або літаючих відьом.

Лайфхак 5. Сходи

Як зробити фотозоні на Хеллоуїн / Фото: pinterest

У будинку є східці? Це просто сходи в безкраї простори креативу. На них можна закріпити різноманітні сюжети, які буде видно під певним кутом . Так що це вдала можливість погратися з перспективою. А ще на сходах виходять класні групові знімки – всі поміщаються .

Лайфхак 6. Тантамарески

Як зробити фотозоні на Хеллоуїн / Фото: pinterest

Прикольна ідея зробити готовий банер із вирізаними отворами для облич . До речі, ви можете по черзі розіграти гостей, заводячи їх із тильного боку стенду так, щоб вони не бачили сюжет. А вже на готових фотографіях вони оцінять вашу фантазію.

Лайфхак 7. Вітражі

Як зробити фотозоні на Хеллоуїн / Фото: pinterest

Іноді для шикарного святкового кадру особливо нічого і не потрібно вигадувати. Якщо за дверима або за вікном гарний краєвид , досить просто декорувати скло прикольним звіром, наприклад, кажанами або чорним котярой. Тематичний фон для знімка готовий.

Лайфхак 8. Павутина

Як зробити фотозоні на Хеллоуїн / Фото: pinterest

Натягніть у коридорі павутину з ниток, мотузок або туалетного паперу. І зустрічайте гостей із фотоапаратом у руках. поки вони подолають цей лабіринт , ви зробите масу веселих і не награних кадрів.

Лайфхак 9. Фоторамка

Як зробити фотозоні на Хеллоуїн / Фото: pinterest

Немає місця для великої локації? Не страшно! Придумайте тематичну фоторамку . А заодно спростите собі роботу – на готові фотки вже не потрібно буде ставити фільтри.

Лайфхак 10. Привиди

Як зробити фотозоні на Хеллоуїн / Фото: pinterest

Не біда, якщо хтось із гостей прийшов без костюма . Його можна відобразити для історії в такому романтичному образі. А для виготовлення декорації вам знадобляться каркаси, непотрібна тканина, наприклад, стара постільна білизна, або марля.

Лайфхак 11. Лежачі фотки

Як зробити фотозоні на Хеллоуїн / Фото: pinterest

Лінь стояти? Можна і відпочити, а заодно розіграти прикольні сюжети на тему Хеллоуїна, лежачи на дивані або прямо на підлозі . У такій фотозоні не складе труднощів політати на мітлі або дострибнути до місяця.

Лайфхак 12. Тіні

Як зробити фотозоні на Хеллоуїн / Фото: pinterest

Пограйте з вогнем і тінями. Головне, щоб на задньому плані була однотонна стіна, тоді тінь буде ефектніше. Фотки на такому тлі вийдуть зловісними і живими. Але їх потрібно робити без спалаху .

Лайфхак 13. Дзеркало

Як зробити фотозоні на Хеллоуїн / Фото: pinterest

Повозившись із дзеркалом і відбитками, можна отримати цікаві знімки з потойбічними силами . Дивіться, не заграв!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.