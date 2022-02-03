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Як зробити валентинку, що крутиться, власноруч: покрокова інструкція з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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3 лютого, 19:25
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Здивуйте кохану людину живою листівкою у свято святого Валентина – на неї чекає сюрприз.
Як зробити валентинку, що крутиться, на День закоханих: лайфхаки з фото
Як зробити валентинку, що крутиться, на День закоханих: лайфхаки з фото / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

В День Святого Валентина, 14 лютого існує стара добра традиція – дарувати один одному валентинки . І, звичайно ж, найприємніше отримувати в подарунок святкову гарну листівку, зроблену своїми руками.

Пропонуємо вам власноруч виготовити чудову інтерактивну валентинку , яка здивує, повеселить і порадує будь-кого! Зробити її дуже просто, головне – дивіться фото та дотримуйтесь покрокової інструкції.

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Як зробити валентинку, що крутиться: лайфхак

  • Як зробити валентинку: крок 1.

Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest

Візьміть прямокутний лист щільного паперу або картону і складіть навпіл. Другий лист іншого кольору має бути трохи меншим за половинку першого.

  • Як зробити валентинку: крок 2.

Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest

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На кожному аркуші по центру циркулем намалюйте коло і виріжте .

  • Як зробити валентинку: крок 3.

Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest

Візьміть два маленькі різнокольорові аркуші паперу .

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  • Як зробити валентинку: крок 4.

Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest

За допомогою шаблону на маленьких папірцях намалюйте сердечки , за розміром менші, ніж вирізані кола.

  • Як зробити валентинку: крок 5.

Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest

Акуратно виріжте сердечки – вони мають бути однаковими.

  • Як зробити валентинку: крок 6.

Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest

Змастіть одне сердечко клеєм, по центру покладіть нитку і накрийте зверху другим сердечком.

  • Як зробити валентинку: крок 7.

Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest

За допомогою скотчу прикріпіть сердечко у центрі листівки.

  • Як зробити валентинку: крок 8.

Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest

Зверху приклейте другий лист листівки, менший за розміром.

  • Як зробити валентинку: крок 9.

Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest

Всередині листівки зробіть вітальний підпис .

  • Як зробити валентинку: крок 10

Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День закоханих / Фото: pinterest

Закрутіть сердечко і складіть листівку. Валентинка готова. Коли кохана людина відкриє її, сердечко закрутиться і заблимає різними кольорами.

Раніше ми розповідали, що подарувати коханій дівчині на День Валентина-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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