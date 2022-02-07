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Як зробити прикольну висувну валентинку: покрокова інструкція з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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7 лютого, 18:47
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Ви можете разом із коханим посміятися над веселою ідеєю вітальної листівки та придумати нові.
Як зробити висувну валентинку на День закоханих: лайфхаки
Як зробити висувну валентинку на День закоханих: лайфхаки / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Напередодні Дня святого Валентина, який усі закохані святкують 14 лютого , ми пропонуємо включити фантазію, прикласти руки і вкласти частинку своїх почуттів у романтичний подарунок.

Раніше ми вже розповідали, як зробити валентинку, що крутиться, із різнокольоровим сердечком. А зараз поділимося новими ідеями та покроковою інструкцією, як виготовити прикольну валентинку – але не просту, а інтерактивну.

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Як зробити висувну валентинку: лайфхак

  • Як зробити валентинку: крок 1.

Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Візьміть прямокутний аркуш кольорового щільного паперу або картону , який стане основою майбутньої листівки. Розташуйте його горизонтально.

  • Як зробити валентинку: крок 2.

Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

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По центру аркуша зробіть акуратний проріз .

  • Як зробити валентинку: крок 3.

Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Зі щільного паперу іншого кольору виріжте серце . По висоті воно має бути менше ніж листівка.

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  • Як зробити валентинку: крок 4.

Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Проведіть посередині серця зигзагоподібну лінію і акуратно розріжте.

  • Як зробити валентинку: крок 5.

Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Праву половинку серця наклейте на листівку праворуч від прорізу.

  • Як зробити валентинку: крок 6.

Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Виріжте смужку паперу трохи довшу за ширину листівки.

  • Як зробити валентинку: крок 7.

Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Покладіть смужку під проріз у листівці та акуратно приклейте на неї ліву половинку серця так, щоб клей не замазав саму листівку.

  • Як зробити валентинку: крок 8.

Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Переверніть листівку, змастіть клеєм основу так, щоб не зачепити смужку, що рухається . Приклейте зі зворотнього боку аркуш паперу, що збігається за розміром з листівкою.

  • Як зробити валентинку: крок 9.

Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Тепер потягніть за смужку : половинки сердець почнуть зближуватися А у віконці, що утворилося, можете написати слова любові або прикольні побажання.

  • Як зробити валентинку: крок 10

Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Валентинка готова ! Тепер ви можете придумати, які ще половинки можна з'єднати.

Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Наприклад, не тільки серця, а й самих закоханих .

Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити валентинку на День святого Валентина / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, що подарувати коханій дівчині на День Валентина-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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