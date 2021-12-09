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Як зробити сніжинки з паперу на Новий рік 2022: безліч ідей з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
9 грудня, 18:25
В закладинки
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Який же Новий рік без снігу: якщо не буде справжнього, зробіть сніжинки з паперу.
Як зробити сніжинки з паперу
Як зробити сніжинки з паперу / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, як вбрати ялинку, з чого зробити новорічні іграшки і що придумати з мандаринів. Не менш важливий та улюблений елемент декору – це паперові сніжинки . Вони дуже прості та дешеві у виготовленні, зате миттєво перетворюють навколишній простір, роблячи його святковим і новорічним.

Ми зібрали для вас цікаві ідеї з фото, як зробити паперові сніжинки. Дивіться, надихайтеся, робіть самі та залучайте до цього захоплюючого процесу сім'ю.

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Як зробити сніжинку з паперу своїми руками: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Просто вирізати

Як зробити сніжинки з паперу / Фото: pinterest
Як зробити сніжинки з паперу / Фото: pinterest

Це, мабуть, найпростіший спосіб, як із паперу зробити сніжинку. Візьміть квадратний аркуш тонкого паперу, складіть його вшестеро чи ввосьмеро , намалюйте контур, який самі захочете, та виріжте ножицями візерунок. Акуратно розправте аркуш, і сніжинка готова. Існує безліч варіантів, який саме візерунок намалювати, – від цього залежить краса вашої сніжинки.

  • Лайфхак 2. Об'ємні сніжинки

Як зробити сніжинки з паперу / Фото: колаж Сьогодні
Як зробити сніжинки з паперу / Фото: колаж Сьогодні

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Якщо вам знайома техніка квілінгу, то зробити об'ємну сніжинку не завдасть жодних труднощів. Просто заздалегідь заготовте із тонких паперових смужок багато кружечків, крапельок, ромбиків, завитків і спіральок, а потім зберіть все воєдино у різних поєднаннях і скріпіть клеєм.

  • Лайфхак 3. 3 D-сніжинки

Як зробити сніжинки з паперу / Фото: колаж Сьогодні
Як зробити сніжинки з паперу / Фото: колаж Сьогодні

Візьміть паперовий квадрат, складіть його навпіл по діагоналі і зробіть три надрізи не до кінця, як показано на фото. Склейте попарно куточки отриманих сторін по черзі то з одного, то з іншого боку. Усього зробіть шість однакових фігурок, а потім склейте їх між собою у вигляді сніжинки.

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  • Лайфхак 4. Сніжинки орігамі

Як зробити сніжинки з паперу / Фото: колаж Сьогодні
Як зробити сніжинки з паперу / Фото: колаж Сьогодні

Для такої яскравої та різнокольорової сніжинки вам знадобиться 8 однакових паперових квадратиків. Складіть із них пелюстки, як показано на фото. А потім складіть із них сніжинку, заправляючи кожен наступний пелюсток всередину попереднього по колу. Для надійності скріпіть все клеєм.

  • Лайфхак 5. Сніжинки з пакетів

Як зробити сніжинки з паперу / Фото: колаж Сьогодні
Як зробити сніжинки з паперу / Фото: колаж Сьогодні

Одноразові паперові пакети – підходящий матеріал для виготовлення таких об'ємних сніжинок. Вам знадобиться 7-10 пакетів. Або самі можете зробити заготовки. Склейте їх між собою, а потім трафаретом виріжте якийсь орнамент. Розгорніть і склейте першу та останню грань – у вас вийде велика й об'ємна сніжинка. Можете зробити її з підсвічуванням та повісити на стіну.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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