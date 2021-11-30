Як прикрасити ялинку на Новий рік 2022: ТОП-10 класних ідей з фото

Модно, креативно, прикольно та весело – вбираємо ялинку на Новий 2022 рік Тигра для святкового настрою.

Як прикрасити ялинку на Новий рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається Новий рік 2022 Чорного Тигра. Люди потихеньку починають до нього готуватися, купують подарунки, вигадують собі новорічне вбрання, оформлюють декор квартири, роблять новорічні іграшки для веселого та радісного свята. Саме час продумати, як прикрасити ялинку .

Ми зібрали для вас цікаві і незвичайні ідеї з фото , як можна прикрасити новорічну ялинку Дивіться, вигадуйте, вбирайте та зустрічайте щасливий Новий рік 2022.

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Як прикрасити ялинку на Новий рік: лайфхаки

Лайфхак 1. Стрічки і банти

Як прикрасити ялинку на Новий рік / Фото: pinterest

Останнім часом стало модним наряджати ялинку в тканину . Стрічки, широка тасьма чи смужки органзи, складені бантами чи петлями, ефектно виглядають на пухнастих ялинових лапах. Дерево обмотують цілим рулоном вздовж, упоперек або по діагоналі.

Лайфхак 2. За мінімумом

Як прикрасити ялинку на Новий рік / Фото: pinterest

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Якщо ви прихильники живої ялинки, і вам дісталася справжня красуня – рівна, струнка і пухнаста, то немає сенсу обтяжувати її іграшками. Нарядіть ялинку щонайменше , щоб мішура не закривала її природну красу. Можна взагалі обійтись однією гірляндою.

Лайфхак 3. Багато іграшок

Як прикрасити ялинку на Новий рік / Фото: pinterest

Як альтернатива мінімалізму можна прикрасити ялинку так, що за іграшками практично не буде видно самої ялинки. Такий варіант декору підходить тим, у кого дуже багато улюблених іграшок , які хочеться дістати з ящика або занадто маленька ялинка.

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Лайфхак 4. Квітуча ялинка

Як прикрасити ялинку на Новий рік / Фото: pinterest

Взимку квіти? А чому б і ні! Ялинка, прикрашена квітами , виглядає свіжо, цікаво і зовсім незвичайно.

Лайфхак 5. Ялинка-гном

Як прикрасити ялинку на Новий рік / Фото: pinterest

Мабуть, у реалізаторів такої швидкісної ідеї прикрашання ялинки залишалися лічені хвилини до Нового року. А тому її навіть не встигли повністю розпакувати. Зате вийшов креативний і милий казковий персонаж .

Лайфхак 6. Ялинка-леді

Як прикрасити ялинку на Новий рік / Фото: pinterest

Інша весела ідея – на час свят зробити ялинку з манекена . Сукню та зачіску оформити зеленими гілками, кульками, гірляндами та іншими ялинковими іграшками.

Лайфхак 7. Креативна ялинка

Як прикрасити ялинку на Новий рік / Фото: pinterest

Ще один прикольний варіант вбрання ялинки зображений разом із процесом: іграшки начебто самі сиплються з бездонної торби на новорічне деревце.

Лайфхак 8. Ароматна ялинка

Як прикрасити ялинку на Новий рік / Фото: pinterest

Новий рік у багатьох людей асоціюється з приємним ароматом цитрусових . Щоб вдома пахло апельсинами та улюбленими прянощами – прикрасьте ялинку сушеними колечками цитрусових, які легко зробити власноруч. А ще додайте спеції – корицю, бадьян, аніс.

Лайфхак 9. Їстівні прикраси

Як прикрасити ялинку на Новий рік / Фото: pinterest

Прикрасьте ялинку не традиційними іграшками, а пряниками, крендельками, печивом, цукерками, горіхами, цитрусовими, яблуками та сухофруктами. Таким частуванням особливо зрадіють діти. А до кінця новорічних свят її не треба буде розбирати – всі прикраси вже з'їдять .

Лайфхак 10. В одному стилі

Як прикрасити ялинку на Новий рік / Фото: pinterest

Можна прикрасити ялинку однаковими іграшками . Наприклад, лише кульками, лише шишками, одними гірляндами чи лише одним кольором. А на рік Тигра нехай це будуть смугасті та плямисті кульки з котячим забарвленням.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.