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Як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
12 листопада, 18:44
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Нагодуйте досита гостей за святковим столом, виберіть собі символічний талісман і не бійтеся змін
Як задобрити Тигра
Як задобрити Тигра / Фото: Колаж: Сьогодні

Прийдешній Новий рік 2022 настане під символом Чорного Водяного Тигра, згідно зі східним гороскопом. Ця тварина норовлива і непроста, але, щоб рік пройшов вдало, слід задобрити її правильними вчинками і поведінкою.

Що потрібно зробити, як правильно поводитися, на які речі звернути увагу, щоб Тигр був прихильний протягом усього року, читайте в нашій статті.

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Що робити, щоб задобрити символ 2022 року

  • Тигр – звір суворий, але не злий. Його лютість проявляється в основному тоді, коли він голодний. Тож дуже важливо, щоб новорічний стіл був ситим і різноманітним , щоб ніхто з гостей, і ви самі не відчували голоду. А найважливіша із страв – звичайно, м'ясо у всіх проявах.
  • Не бійтеся змін . Тигр активний, діяльний, постійно перебуває у пошуку. Тож можете погоджуватися на будь-які зміни у житті – він любить рішучих людей і всіляко сприятиме цьому. Зміна роботи, роду діяльності, набуття нових навичок, навчання, переїзд, а також сімейний статус – усі зміни на краще.
  • Тигр не знає страху . Будь-який його прояв викликає у ньому зворотний ефект, і Тигр нападе. А ось безстрашних та ризикованих людей він заохочуватиме. Не стрибали з парашутом? Не їздили верхи? Не пірнали з аквалангом? Саме час випробувати ризиковані розваги і заняття саме в рік Тигра.
  • Вибираючи рід діяльності, віддайте перевагу активним заняттям , наприклад, спорту та подорожам, політиці та ораторству. У пріоритеті робота, яка потребує фізичної сили, тому що Тигр і сам енергійний, швидкий, непередбачуваний. Не кидайте справу на півдорозі, завершуйте почате, тримайте своє слово.
  • Щоб привабити удачу в дім, придумайте собі талісман. Тигр – істота самозакохана, тож йому сподобається амулет із його зображенням . Це може бути будь-яка дрібничка вдома, яка впишеться в інтер'єр: фігурка, статуетка, картина, подушка, чашка, а також прикраси, які ви можете носити на собі.
  • Напередодні 2022 року обов'язково приберіть з очей символи попереднього року. Тигр не потерпить конкурентів , тим більше, що з Биком він завжди тягається за першість. Краще не провокуйте його на гнів.
  • Протягом усього 2022 року слід бути вкрай обережними з вогняною стихією яка виступає як протилежна воді. Не можна загравати з вогнем, проявляти по відношенню до нього неповагу та безтурботність. Тигр, тим більше водяний, також боїться вогню і намагається триматися від нього подалі.

Раніше ми розповідали, який головний колір 2022 року та у чому зустрічати Новий рік Тигра.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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