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Календар сприятливих днів для весілля на 2022 рік

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 жовтня, 13:32
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Яку дату найкраще вибрати для одруження в 2022 році – за західним чи східним гороскопом, місячним чи церковним календарем, за красою і символічністю.
Коли зіграти весілля у 2022 році
Коли зіграти весілля у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Закохані пари, які наступного 2022 року планують одружитися, вже зараз замислюються, який день стане найкращим для створення сім'ї.Існує безліч способів і методик підбору оптимальної дати для весілля.

Сприятливі місяці весілля для всіх знаків зодіаку у 2022 році

Незважаючи на те, що закохані сходяться і часто вважають себе неподільним цілим, кожен із них народився під своєю зіркою, а тому і щасливі дати для доленосних подій у них можуть бути різними. Ось які місяці в 2022 році найбільш вдалі для кожного знака зодіаку:

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  • Овен травень, жовтень, листопад;
  • Телець : травень, серпень;
  • Близнята : листопад, грудень;
  • Рак : березень, квітень, травень, червень;
  • Лев : квітень, травень, червень, липень;
  • Діва : травень, червень, липень, серпень, вересень;
  • Терези : серпень, вересень, листопад, грудень;
  • Скорпіон : червень, липень, серпень, жовтень, листопад, грудень;
  • Стрілець : серпень, листопад, грудень;
  • Козоріг : січень, червень, липень, серпень;
  • Водолій : лютий, вересень, жовтень, листопад;
  • Риби : липень, вересень, листопад, грудень.

Сприятливі місяці весілля за китайським гороскопом у 2022 році

Наступний 2022 рік прийде під знаком Чорного Тигра, згідно з китайським гороскопом. На сході Тигр – це символ могутності, запальності і водночас благородства й сили .

Далеко не всім знакам східного гороскопу Тигр принесе удачу в сімейному житті, але є і щасливчики, для яких весь 2022 рік – хороший час для створення сім'ї. До таких відносяться: Кролик, Дракон, Кінь, Мавпа, Собака, Свиня .

А ось до інших знаків Тигр буде менш прихильний, і їм слід підходити з обережністю до вибору місяця весілля:

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  • Щур : лютий, березень, квітень, липень, серпень, грудень;
  • Бик : квітень, травень, червень, серпень, листопад;
  • Тигр : лютий, червень, липень, серпень, вересень;
  • Змія : липень, серпень, вересень, листопад;
  • Коза : березень, квітень, травень, вересень, жовтень;
  • Півень : квітень, травень, червень, листопад, грудень.

Красиві дати для одруження

На думку нумерологів, числа мають важливе значення в нашому житті і безпосередньо впливають на долю людей. Красиві або дзеркальні числа в календарі притягують удачу. Така дата, зафіксована в документах, приносить додаткову радість. Невипадково такі дні у РАГСі користуються особливою популярністю, і в 2022 році це будуть:

  • 11.01.2022
  • 02.02.2022
  • 20.02.2022
  • 22.02.2022
  • 30.03.2022
  • 01.11.2022
  • 11.11.2022
  • 20.11.2022
  • 22.11.2022
  • 02.12.2022
  • 12.12.2022
  • 20.12.2022
  • 22.12.2022

Дати свят для сім'ї

Зрозуміло, завжди популярні свята, присвячені коханню і сім'ї. Це зимове свято всіх закоханих День святого Валентина, 14 лютого , і літній День сім'ї, любові і вірності, 8 липня . Вони дуже символічні, до того ж згодом їх буде важко забути навіть дуже розсіяним людям.

Також для закоханих бувають дорогими дні, пов'язані з особистими подіями і спогадами . Наприклад, день знайомства, день першого поцілунку.

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А ось приурочити весілля до інших родинних свят , наприклад, дня народження – не дуже вдала ідея. Так ви змішайте два в одному і позбавите себе зайвого приводу зібрати гостей на торжество.

Найкращі дні весілля за місячним календарем

Місячні дні дуже сильно впливають на нашу поведінку, думки, почуття і здоров'я, а тому розташування Місяця в обраний день весілля відображається на настрої гостей і молодят, а також на міцності майбутньої сім'ї. Так що перед подачею заяви буде корисно заглянути в місячний календар-2022 і подивитися на відповідні дні для весілля:

  • січень : 4, 7, 9, 14, 16, 17;
  • лютий : 2, 4, 6, 9, з 11 по 14;
  • березень : 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14;
  • квітень : 3, 8, 10, 11, 15;
  • травень : 1, 2, 6, 9, з 12 по 15;
  • червень : 1, 3, 5, 9, 10, 12, 13;
  • липень : 1, 3, з 10 по 12;
  • серпень : 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 19;
  • вересень : 2, 3, 4, 8, 9, 10, 18, 27, 30;
  • жовтень : 1, 2, 5, з 7 по 9, 28;
  • листопад : 1, 4, 6, 7, 8, 25, 28, 29, 30;
  • грудень : 4, 5, 6, 25, 29, 30.

Дати для вінчання в православній церкві

Віруючим не прийнято вибирати дати весілля, коли в церкві не проводяться вінчання. До таких днів відносяться:

  • по вівторках, четвергах і суботах;
  • в багатоденні пости-2022: з 7 березня по 23 квітня, з 20 червня по 11 липня, з 14 по 27 серпня, 28 листопада по 6 січня;
  • двунадесяті, великі, а також храмові свята;
  • в дні Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня і Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня.

А ось найкращими і щасливими днями, згідно з церковними канонами, є: Червона гірка, яка у 2022 році припадає на 1 травня , Покров Пресвятої Богородиці 14 жовтня і дні Казанської ікони Божої Матері 21 липня і 4 листопада .

Раніше ми розповідали про головний колір 2022 року: у чому зустрічати Новий рік Тигра.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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