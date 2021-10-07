Календар сприятливих днів для весілля на 2022 рік

Яку дату найкраще вибрати для одруження в 2022 році – за західним чи східним гороскопом, місячним чи церковним календарем, за красою і символічністю.

Коли зіграти весілля у 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Закохані пари, які наступного 2022 року планують одружитися, вже зараз замислюються, який день стане найкращим для створення сім'ї.Існує безліч способів і методик підбору оптимальної дати для весілля.

Сприятливі місяці весілля для всіх знаків зодіаку у 2022 році

Незважаючи на те, що закохані сходяться і часто вважають себе неподільним цілим, кожен із них народився під своєю зіркою, а тому і щасливі дати для доленосних подій у них можуть бути різними. Ось які місяці в 2022 році найбільш вдалі для кожного знака зодіаку:

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Овен травень, жовтень, листопад;

травень, жовтень, листопад; Телець : травень, серпень;

: травень, серпень; Близнята : листопад, грудень;

: листопад, грудень; Рак : березень, квітень, травень, червень;

: березень, квітень, травень, червень; Лев : квітень, травень, червень, липень;

: квітень, травень, червень, липень; Діва : травень, червень, липень, серпень, вересень;

: травень, червень, липень, серпень, вересень; Терези : серпень, вересень, листопад, грудень;

: серпень, вересень, листопад, грудень; Скорпіон : червень, липень, серпень, жовтень, листопад, грудень;

: червень, липень, серпень, жовтень, листопад, грудень; Стрілець : серпень, листопад, грудень;

: серпень, листопад, грудень; Козоріг : січень, червень, липень, серпень;

: січень, червень, липень, серпень; Водолій : лютий, вересень, жовтень, листопад;

: лютий, вересень, жовтень, листопад; Риби : липень, вересень, листопад, грудень.

Сприятливі місяці весілля за китайським гороскопом у 2022 році

Наступний 2022 рік прийде під знаком Чорного Тигра, згідно з китайським гороскопом. На сході Тигр – це символ могутності, запальності і водночас благородства й сили .

Далеко не всім знакам східного гороскопу Тигр принесе удачу в сімейному житті, але є і щасливчики, для яких весь 2022 рік – хороший час для створення сім'ї. До таких відносяться: Кролик, Дракон, Кінь, Мавпа, Собака, Свиня .

А ось до інших знаків Тигр буде менш прихильний, і їм слід підходити з обережністю до вибору місяця весілля:

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Щур : лютий, березень, квітень, липень, серпень, грудень;

: лютий, березень, квітень, липень, серпень, грудень; Бик : квітень, травень, червень, серпень, листопад;

: квітень, травень, червень, серпень, листопад; Тигр : лютий, червень, липень, серпень, вересень;

: лютий, червень, липень, серпень, вересень; Змія : липень, серпень, вересень, листопад;

: липень, серпень, вересень, листопад; Коза : березень, квітень, травень, вересень, жовтень;

: березень, квітень, травень, вересень, жовтень; Півень : квітень, травень, червень, листопад, грудень.

Красиві дати для одруження

На думку нумерологів, числа мають важливе значення в нашому житті і безпосередньо впливають на долю людей. Красиві або дзеркальні числа в календарі притягують удачу. Така дата, зафіксована в документах, приносить додаткову радість. Невипадково такі дні у РАГСі користуються особливою популярністю, і в 2022 році це будуть:

11.01.2022

02.02.2022

20.02.2022

22.02.2022

30.03.2022

01.11.2022

11.11.2022

20.11.2022

22.11.2022

02.12.2022

12.12.2022

20.12.2022

22.12.2022

Дати свят для сім'ї

Зрозуміло, завжди популярні свята, присвячені коханню і сім'ї. Це зимове свято всіх закоханих День святого Валентина, 14 лютого , і літній День сім'ї, любові і вірності, 8 липня . Вони дуже символічні, до того ж згодом їх буде важко забути навіть дуже розсіяним людям.

Також для закоханих бувають дорогими дні, пов'язані з особистими подіями і спогадами . Наприклад, день знайомства, день першого поцілунку.

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А ось приурочити весілля до інших родинних свят , наприклад, дня народження – не дуже вдала ідея. Так ви змішайте два в одному і позбавите себе зайвого приводу зібрати гостей на торжество.

Найкращі дні весілля за місячним календарем

Місячні дні дуже сильно впливають на нашу поведінку, думки, почуття і здоров'я, а тому розташування Місяця в обраний день весілля відображається на настрої гостей і молодят, а також на міцності майбутньої сім'ї. Так що перед подачею заяви буде корисно заглянути в місячний календар-2022 і подивитися на відповідні дні для весілля:

січень : 4, 7, 9, 14, 16, 17;

: 4, 7, 9, 14, 16, 17; лютий : 2, 4, 6, 9, з 11 по 14;

: 2, 4, 6, 9, з 11 по 14; березень : 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14;

: 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14; квітень : 3, 8, 10, 11, 15;

: 3, 8, 10, 11, 15; травень : 1, 2, 6, 9, з 12 по 15;

: 1, 2, 6, 9, з 12 по 15; червень : 1, 3, 5, 9, 10, 12, 13;

: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 13; липень : 1, 3, з 10 по 12;

: 1, 3, з 10 по 12; серпень : 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 19;

: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 19; вересень : 2, 3, 4, 8, 9, 10, 18, 27, 30;

: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 18, 27, 30; жовтень : 1, 2, 5, з 7 по 9, 28;

: 1, 2, 5, з 7 по 9, 28; листопад : 1, 4, 6, 7, 8, 25, 28, 29, 30;

: 1, 4, 6, 7, 8, 25, 28, 29, 30; грудень : 4, 5, 6, 25, 29, 30.

Дати для вінчання в православній церкві

Віруючим не прийнято вибирати дати весілля, коли в церкві не проводяться вінчання. До таких днів відносяться:

по вівторках, четвергах і суботах;

в багатоденні пости-2022: з 7 березня по 23 квітня, з 20 червня по 11 липня, з 14 по 27 серпня, 28 листопада по 6 січня;

двунадесяті, великі, а також храмові свята;

в дні Усікновення глави Іоанна Предтечі 11 вересня і Воздвиження Хреста Господнього 27 вересня.

А ось найкращими і щасливими днями, згідно з церковними канонами, є: Червона гірка, яка у 2022 році припадає на 1 травня , Покров Пресвятої Богородиці 14 жовтня і дні Казанської ікони Божої Матері 21 липня і 4 листопада .

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