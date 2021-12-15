Католицьке Різдво-2021: дата і значення церковного свята

Свято Різдва Христового у західних християн у 2021 році подарує українцям цілих три вихідні дні поспіль.

Католицьке Різдво / Фото: Колаж: Сьогодні

Календар свят у грудні 2021 року піднесе українцям приємний сюрприз , і все завдяки католицькому Різдву. Що це за свято, чому воно вихідне, яка у нього історія і значення, читайте у нашій статті.

Католицьке Різдво-2021: коли святкуємо

Різдво Христове у західних християн, як і у східних – свято фіксоване і неперехідне. Воно відзначається завжди в один і той самий день – 25 грудня .

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З 2017 року в Україні католицьке Різдво стало офіційним державним святом , поповнивши список вихідних днів.

У 2021 році цей день вдало випадає на суботу. Згідно з українським законодавством, святковий день, що припадає на вихідні суботу чи неділю, автоматично переноситься на наступний за ними понеділок .

Таким чином, в українців на честь святкування католицького Різдва буде три вихідні дні поспіль – із суботи, 25 грудня, по понеділок, 27 грудня .

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Цікаво, що у католиків святкування Різдва Христового триває вісім днів, утворюючи Октаву Різдва – з 25 грудня до 1 січня.

Католицьке Різдво: історія і значення свята

Різдво Христове – дуже важливе і значуще християнське свято, яке посідає друге місце після Великодня. Воно пов'язане з євангельською історією про народження Сина Божого в місті Віфлеємі .

У той рік, коли народився Христос, за вказівкою імператора Августа в Римській імперії, до якої входила Юдея, проводився перепис населення. Усі юдеї мали з'явитися до того міста, де вони народилися. Тому майбутні батьки Ісуса, Йосип і Діва Марія вирушили до Віфлеєму .

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Людей у місті було так багато, що Марії та Йосипу не вдалося потрапити до готелю. І коли настав строк пологів, Марія народила сина Ісуса у печері , в якій ховали худобу від негоди.

За легендою, в цей момент на небі спалахнула Віфлеємська зірка , яка вказала пастухам, а також царям-волхвам шлях до печери, де Діва Марія народила Божественне Немовля. Вони визнали в новонародженому Царя Божого і принесли дари: золото, ладан і смирну.

Вперше святкування Різдва Христового католиками 25 грудня згадується у IV столітті. Вчені припускають, що це було присвячено астрономічній події – дню зимового сонцестояння. Вважається, що вона також символізує відродження й початок нового життя.

За іншою версією, Різдво Христове обчислювалося західними християнами від дати свята Боговтілення або зачаття Божого Сина, що припадає на 25 березня.

Раніше ми публікували календар православних і церковних свят у грудні-2021 року.