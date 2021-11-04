Казанська ікона Божої Матері-2021: значення свята та ефектні картинки

Сьогодні відзначається чудотворна Казанська ікона Божої Матері. Привітайте цього дня своїх рідних, коханих та близьких людей, друзів, колег і знайомих.

Казанська ікона Божої Матері: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

4 листопада – один із днів на рік, коли у православній церкві святкується Казанська ікона Божої Матері. Не забудьте привітати із цим днем рідних та близьких людей, побажати їм здоров'я та благополуччя.

Здавна Богородиці молилися про зцілення від багатьох хвороб, порятунок від бід і пожеж, захист від ворогів, а також жінки просили про судженого, благословення весілля, народження дітей та сімейне щастя.

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У день Казанської ікони Божої Матері ми зібрали для вас тематичні картинки, яскраві листівки, гарні вірші та радісні привітання у прозі своїми словами.

Казанська ікона Божої Матері: вітання у віршах

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В день иконы святой Богородицы –

Православное празднество светлое,

Пусть желанья скорее исполнятся,

Воплотятся все мысли заветные.



В твоем сердце пусть мудрость поселится,

Помолись пред священной иконою,

И все беды по ветру развеются,

А в душе будут мир и гармония!

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Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

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Иконе Божьей Матери Казанской,

Сегодня посвящаем мы мольбы.

От бед, болезней, горя и ненастий,

Ты нас и наших близких защити.



Мы верим в твою силу и заботу,

Молитву нашу в дар себе прими,

Своею нежностью, любовью и заботой,

Всех тех, кто очень просит, одари.

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Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

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Пусть проникает силой вечности

В вас Божья мудрость и любовь, и благодать.

Пусть будет больше человечности,

Добро другим стремитесь даровать!

Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

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Сегодня чтим Казанскую икону.

Пусть Богородица хранит тебя.

И колокольным нежным звоном

От счастья пусть поет душа.



Еще желаю я сердечного покоя

И веры крепкой, искренней, большой.

Пусть окружает мир своею красотою

И будет Богородица всегда с тобой.

Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

Красиві привітання з Казанською іконою Божої Матері у прозі

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Вітаю з Днем Казанської ікони Божої Матері! Бажаю, щоб під захистом Богородиці всі ми наповнювалися мудрістю Божою, жили у мирі та взаєморозумінні, любові та чистій вірі. Благоволення долі, радості та успіху вам щодня та все життя!

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З Днем Казанської ікони Божої Матері! Нехай образ Пречистої Діви збереже вас від бід, всякого зла і хвороб. Бажаю миру, тепла, благополуччя та здоров'я. Нехай Казанська ікона стане вашим надійним оберегом!

Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

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Нехай ваші серця будуть зігріті молитвами близьких, у ваших будинках панує благодать і спокій, нехай ангели небесні охороняють вас від недуг, хвороб та заздрісників. Хай береже вас Божа Мати.

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