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Казанська ікона Божої Матері: тематичні картинки і привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 липня, 08:18
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Сьогодні шанується чудотворна Казанська ікона Божої Матері. Надсилайте красиві листівки, картинки і добрі вітання рідним і близьким людям.
Казанська ікона Божої Матері
Казанська ікона Божої Матері / Фото: Depositphotos

Сьогодні, 21 липня, православними вшановується один із найбільш цінних образів Богородиці – чудотворна Казанська ікона Божої Матері. Це день її здобуття у 1579 році.

Цій іконі моляться про зцілення від багатьох хвороб, захист від біди і пожежі, рятування від ворожих навал, благословення молодятам, про народження дітей і сімейне благополуччя.

У день святкування Казанської ікони Божої Матері ми зібрали для вас красиві, мудрі і добрі вітання, а також картинки, листівки та вірші.

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Казанська ікона Божої Матері
Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

Казанська ікона Божої Матері: вірші і привітання

***

Иконе Божьей Матери Казанской,
Сегодня посвящаем мы мольбы.
От бед, болезней, горя и ненастий
Ты нас и наших близких защити.

Мы верим в твою силу и заботу,
Молитву нашу в дар себе прими,
Своею нежностью, любовью и заботой,
Всех тех, кто очень просит, одари.

Казанська ікона Божої Матері
Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

День Казанської ікони Божої Матері: побажання у віршах

***

Сегодня чтим Казанскую икону.
Пусть Богородица хранит тебя.
И колокольным нежным звоном
От счастья пусть поет душа.

Еще желаю я сердечного покоя
И веры крепкой, искренней, большой.
Пусть окружает мир своею красотою
И будет Богородица всегда с тобой.

Казанська ікона Божої Матері
Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

Красиве привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері своїми словами

***

З Днем Казанської ікони Божої Матері! Нехай образ святої Богородиці береже вас від бід, всякого зла і хвороб. Бажаю миру, тепла, благополуччя і здоров'я. Нехай Казанська ікона стане вашим надійним оберегом!

Казанська ікона Божої Матері
Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

Коротке привітання з Днем Казанської ікони Божої Матері

***

Радость нашей жизни – это вера,
В Бога, в человека и в добро.
Пусть не исчисляется размером
Сердце, подарившее тепло!

Казанська ікона Божої Матері
Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

Найкращі побажання в прозі у святий день

***

Нехай ваші серця будуть зігріті молитвами близьких, у ваших будинках панує благодать і спокій, нехай ангели небесні охороняють вас від недуг, хвороб і заздрісників. Хай береже вас Божа Матір.

Казанська ікона Божої Матері
Казанська ікона Божої Матері / Фото: Pinterest

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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