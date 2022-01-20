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Китайський Новий рік 2022: точна дата свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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20 січня, 14:51
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Зустріч Нового року ще не закінчилася – попереду святкування за східним календарем.
Коли буде Китайський Новий рік у 2022 році за східним календарем
Коли буде Китайський Новий рік у 2022 році за східним календарем / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми вже відсвяткували Новий рік 2022 за традиційним європейським календарем і зустріли Старий Новий рік за давнім слов'янським стилем. Тепер настає черга Китайського Нового року .

Коли настане Новий рік за східним календарем у 2022 році, яка у нього історія та значення, дізнайтесь у нашій статті.

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Китайський Новий рік: дата у 2022 році

Китайський Новий рік завжди настає з деяким запізненням після традиційного європейського.

Відмінною рисою східного Нового року є його непостійність. Дата свята завжди випадає на різні дні, бо залежить від місячного календаря. Звідси інша назва – Місячний Новий рік .

Як розрахувати дату Нового року? Він настає у другий молодик після грудневого дня зимового сонцестояння. У різні роки діапазон дат Китайського Нового року може змінюватись у проміжку з 21 січня до 21 лютого .

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У 2022 році ми відзначатимемо Китайський Новий рік рівно через місяць після свого – 1 лютого о 7 годині 45 хвилин за київським часом.

Значення Китайського Нового року

Відзначаючи Новий рік, азіати святкують початок нового життєвого циклу та зустріч зими із весною. Тому Китайський Новий рік іще називається – Свято весни .

На Сході це одне з найдовших свят, яке триває 15 днів. Отже, у 2022 році святкування Китайського Нового року завершиться 15 лютого .

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Насправді це буде не 2022-й, а 4720 рік , згідно з літочисленням східного календаря.

Новий рік настане під знаком Чорного Водяного Тигра, і триватиме він трохи менше року – до 21 січня 2023-го . А потім йому на зміну прийде Чорний Водяний Кролик.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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