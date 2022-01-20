Китайський Новий рік 2022: точна дата свята

Ми вже відсвяткували Новий рік 2022 за традиційним європейським календарем і зустріли Старий Новий рік за давнім слов'янським стилем. Тепер настає черга Китайського Нового року .
Коли настане Новий рік за східним календарем у 2022 році, яка у нього історія та значення, дізнайтесь у нашій статті.
Китайський Новий рік: дата у 2022 році
Китайський Новий рік завжди настає з деяким запізненням після традиційного європейського.
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Відмінною рисою східного Нового року є його непостійність. Дата свята завжди випадає на різні дні, бо залежить від місячного календаря. Звідси інша назва – Місячний Новий рік .
Як розрахувати дату Нового року? Він настає у другий молодик після грудневого дня зимового сонцестояння. У різні роки діапазон дат Китайського Нового року може змінюватись у проміжку з 21 січня до 21 лютого .
У 2022 році ми відзначатимемо Китайський Новий рік рівно через місяць після свого – 1 лютого о 7 годині 45 хвилин за київським часом.
Значення Китайського Нового року
Відзначаючи Новий рік, азіати святкують початок нового життєвого циклу та зустріч зими із весною. Тому Китайський Новий рік іще називається – Свято весни .
На Сході це одне з найдовших свят, яке триває 15 днів. Отже, у 2022 році святкування Китайського Нового року завершиться 15 лютого .
Насправді це буде не 2022-й, а 4720 рік , згідно з літочисленням східного календаря.
Новий рік настане під знаком Чорного Водяного Тигра, і триватиме він трохи менше року – до 21 січня 2023-го . А потім йому на зміну прийде Чорний Водяний Кролик.
Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.