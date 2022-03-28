Коли Благовіщення-2022: точна дата і значення свята

У 2022 році свято Благовіщення припадає на середину тижня і не буде вихідним днем

Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Попри свою суворість, Великий піст-2022 привносить у життя свої приємні та радісні моменти. На початку квітня настане світлий день Благовіщення Пресвятої Богородиці .

Це велике двонадесяте свято , оскільки входить до дванадцяти найголовніших церковних дат на рік. Коли буде Благовіщення у 2022 році і яке значення має свято, дізнайтесь у нашій статті.

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Благовіщення Пресвятої Богородиці-2022: точна дата

У черзі весняних церковних свят Благовіщення – неперехідний день , тому що воно не залежить від дати Великодня.

Щорічно Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначається в один і той же день – 7 квітня і у 2022 році припадає на четвер.

Дата пояснюється дуже просто: між Благовіщенням та Різдвом Христовим, яке відзначається 7 січня, проходить рівно дев'ять місяців . Це термін, протягом якого жінка виношує дитину.

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Благовіщення: значення свята

Як відомо з назви свята, Благовіщення Пресвятої Богородиці знаменує радісну для всіх людей подію. Цього дня непорочній Діві Марії ангел повідомив благу звістку про швидке зачаття та народження Нею Божественного Немовляти .

До Діви Марії явився архангел Гавриїл і сказав: " Радуйся, Благодатна! Господь з тобою! Благословенна ти між дружинами ".

Так свята Марія дізналася, що знайшла найбільшу благодать у Господа – стати Матір'ю сина Божого .

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Але на подив Марії про те, як може народитися дитина у дівчини, яка не знає чоловіка, Гавриїл відкрив їй Божественну істину: " Дух Святий зійде на Тебе, і сила Всевишнього осяє Тебе; тому й народжуване Святе наречеться Сином Божим ".

На ці слова Пресвята Діва відповіла: " Се раба Господня; нехай буде Мені за твоїм словом ".

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