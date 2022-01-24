Коли буде Масляна-2022: точна дата Сирного тижня

Дізнайтесь дату Масляної-2022 в Україні та готуйтеся зустрічати гостей із млинцями

Весела, ситна, смачна Масляна ще називається Сирним тижнем. / Фото: Колаж: Сьогодні

Масляна – яскраве, смачне, ситне, веселе давнє слов'янське свято, яке символізує зустріч зими з весною , а тому відзначається на стику цих сезонів. Коли настане Масляна у 2022 році, дізнайтесь у нашій статті.

Святкування Масляної або, як її ще називають, Сирного тижня , присвячене пробудженню від зимової сплячки, оглядинам, сватовству, весняному теплу, сонцю та супроводжується народними гуляннями, веселощами, смачними частуваннями, головним із яких традиційно є млинці.

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Коли Масляна у 2022 році: дата свята

Масляна не має фіксованої дати . Це означає, що кожного року свято приходить у різні дні. А все тому, що вона повністю залежить від дати головного церковного свята Великодня.

Масляна відзначається за тиждень до Великого посту , який, у свою чергу, починається за 7 тижнів до Великодня.

У 2022 році православний Великдень припадає на 24 квітня , а Великий піст починається 7 березня . Відповідно Сирний тиждень-2022 стартує в останній день зими, 28 лютого, і триватиме до 6 березня , завершуючись Прощеною неділею.

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Історія та традиції святкування Масляної

Масляна – це язичницьке свято поклоніння Сонцю . І колись він навіть збігався із днем весняного рівнодення. З появою християнства церква зберегла старий звичай зустрічі весни, але вирішила приурочити його до початку Великого посту.

Масляний тиждень є підготовчим етапом до суворого і тривалого Великого посту. У цей період вже не можна їсти м'ясо та м'ясні продукти , зате іще вдосталь страв із сиру, яєць та молока, завдяки чому Масляна також отримала назви Сирний тиждень або м'ясопустний тиждень .

Здавна головним символом Масляної у слов'ян були млинці , які за формою та кольором нагадували сонце. На млинці звали гостей і самі ходили в гості. Перший млинець за традицією віддавали жебракам для поминання померлих родичів.

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Крім млинців на Масляну популярні оладки, вареники, сирники, пироги, пампушки, булочки та інша випічка. А в Прощену неділю , останній день Масляної, головна страва на столі – це яєчня.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.