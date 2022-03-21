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Коли буде Вербна неділя-2022: точна дата і важливі традиції

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21 березня, 15:09
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Вхід Господній в Єрусалим-2022 незмінно зустрічається з гілочками верби, що розпустилася.
Вербна неділя 2022: історія і традиції
Вербна неділя 2022: історія і традиції / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Вербна неділя – це одне зі значущих свят під час Великого посту. Коли настане Вербна неділя у 2022 році, який сенс цієї дати, що в нього за історія, і на які традиції варто звернути увагу на свято верби, читайте у нашій статті.

Вербна неділя-2022: дата свята

Щороку з понеділка шостого тижня Великого посту стартує Вербний тиждень , що у 2022 році припадає на період з 11 по 17 квітня. А в останній день цього тижня настане гарне православне свято – Вербна неділя.

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Цей день є перехідним , тобто. щороку він випадає різні дати. А все тому, що, як і Великий піст, він безпосередньо залежить від дати Великодня.

Отже, знаючи точну дату Великодня, який цьогоріч відзначається 24 квітня , можна просто розрахувати, якого числа буде Вербна неділя-2022. Вона настає рівно за тиждень до святкування Воскресіння Христового – 17 квітня .

Вербна неділя: історія та значення свята

Інша назва Вербної неділі – Вхід Господній в Єрусалим, оскільки це церковне свято присвячене подіям, описаним у Євангеліє.

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Цього дня Ісус Христос в'їхав на віслюку до святого міста Єрусалим, де його зустріли місцеві жителі як рятівника. Вони махали пальмовими гілками і кричали "Осанна!"

Таким чином, це свято символізує визнання народом Ісуса Месією, а також вхід Сина Людського до Раю .

Вербна неділя: традиції дня

Народні традиції цього свята пов'язані з вербою , яка розпускається в цей період. Тож саме верба прийшла на заміну пальмовим гілкам у наших широтах.

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  • у Вербну неділю люди приходили до храмів із букетами верби ;
  • освячену вербу зберігали весь рік біля ікон як оберіг від хвороб, пристріту та інших напастей;
  • вважалося, що верба має чудодійну цілющу силу ;
  • якщо з'їсти бруньки верби , здоров'я зміцниться, а хвороби підуть;
  • вербовими гілочками кропили житло і худобу ;
  • головна традиція – у Вербну неділю треба легенько плескати один одного вербою , щоб позбавитися хвороб.

Раніше ми публікували календар церковних свят та постів у березні 2022 року в Україні.

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