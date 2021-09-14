Коли День учителя-2021 в Україні

Коли буде День учителя в Україні у 2021 році і чому щороку він відзначається в різні дні

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Щорічно на початку жовтня, практично через місяць після Дня знань, Україна відзначає ще одне свято, присвячене школи, навчанню і людям, чия професія нерозривно пов'язана з цими поняттями – День учителя .

Незважаючи на всю серйозність професії, це добре, миле і позитивне свято, яке за традицією відзначають не лише педагоги, але також батьки, діти, студенти і навіть ті люди, хто давним-давно закінчив школу.

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Коли буде День учителя-2021 в Україні, яка його історія і чому ця дата щорічно відзначається в різні дні, дізнайтеся в нашій статті.

Коли День вчителя в Україні у 2021 році

В Україні це професійне свято не має фіксованої дати і щороку відзначається в першу неділю жовтня .

У 2021 році День вчителя випадає на 3 жовтня . Тож своїх викладачів доречно вітати в п'ятницю, 1 жовтня .

День вчителя: історія свята

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День працівників освіти – таку офіційну назву носить це свято. Хоча для нас набагато звичніше звучить "День вчителя".

Дата святкування була встановлена за часів СРСР 29 вересня 1965 року . А ось офіційно День вчителя почав відзначатися з 1980 року.

Пізніше, у незалежній Україні, згідно з Указом Президента України від 11 вересня 1994 року , День вчителів стали щорічно святкувати у першу неділю жовтня.

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А ось Міжнародний день вчителя щорічно відзначається 5 жовтня . У 2021 році це буде вівторок.

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