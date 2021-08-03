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Коли Медовий Спас Маковій-2021: дата, історія і традиції дня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 серпня, 18:15
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Перший Медовий Спас в 2021 році наступає 14 серпня. Це свято має безліч інших назв і цікаву історію.
Коли в 2021 році Медовий Спас
Коли в 2021 році Медовий Спас / Фото: Depositphotos

Медовий Спас або Маковій-2021 – перше з трьох літніх свят, присвячених Христу Спасителю. Ці всенародно улюблені церковні свята прославляють Господа Ісуса Христа, а також дякують за багатий урожай, зібрані плоди і щедрі дари природи.

З ними пов'язано багато ритуалів, обрядів і прикмет. Life Сегодня розкажуть вам про дату, історію та традиції Медового Спасу.

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Медовий Спас у 2021 році

Першим наступає Медовий Спас, який також називається Маковій. Щорічно Медовий Спас відзначається 14 серпня і в 2021 році припадає на суботу, вихідний день.

Медовий Спас Маковій: історія і традиції свята

14 серпня у віруючих відзначається не одна, а відразу кілька значущих дат.

У цей день православна церква згадує Походження (винесення) чесних древ Животворящого Хреста. З цієї нагоди в храмах проводять ритуал винесення і поклоніння Животворящого Хреста, на якому був розіп'ятий Христос, щоб помолитися, очиститися від гріхів і хвороб.

Також 14 серпня розпочинається черговий багатоденний літній піст – Успенський піст, який триватиме до 28 серпня і закінчиться напередодні Успіння Пресвятої Богородиці.

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Ще в цей день церква здійснює ритуал освячення води у відкритих водоймах і колодязях, який отримав назву малого водосвяття. Тому свято ще називається Мокрий Спас. Віруючі в цей час здійснювали хресний хід на річки та озера, щоб востаннє в році викупати худобу і зануритися самим.

Крім того, 14 серпня – це день пам'яті семи мучеників Маккавеїв, їхньої матері Соломонії і вчителя Єлеазара, яких понад двох тисяч років тому суворо покарали за сповідання істинної віри і відмову від язичництва. Вважається, що з їхнім ім'ям пов'язана назва свята – Маковій.

А за іншою версією, саме на цей час дозріває мак, який збирають, святять у церкві, а потім вживають в їжу найчастіше у вигляді начинки до пирогів. Тому свято ще назвали Маковий Спас.

Існує гарна традиція освячувати в церкві маковійчики – букети польових квітів із достиглими маківками. Такі обереги мали охороняти будинок і сім'ю від біди, допомагати з урожаєм, бути ліками від хвороб.

Інша назва свята – Медовий Спас. Саме з цього дня пасічники починають активний збір меду нового врожаю. Його святять у церкві, і тільки після цього медом можна пригощатися, роздавати нужденним і запасатися самим на зиму.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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