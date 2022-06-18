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Коли починається і скільки триватиме Петрів піст-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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18 червня, 15:27
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Багатоденний Петрів піст у 2022 році відрізняється м'якістю та різноманітністю страв.
Петров піст
Петров піст / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

У червні традиційно настає перший літній багатоденний піст у 2022 році. Дізнайтесь, коли почнеться Петрів піст , скільки він триватиме, які має особливості.

Петрів пост-2022: точна дата

Щорічно Петрів піст або Апостольський піст починається у понеділок, через тиждень після свята Трійці. Він завершує Троїцьку седмицю. У 2022 році Петрів піст розпочнеться 20 червня .

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Петрів піст є перехідним , тому що залежить від головного християнського свята Великодня.

А ось закінчується він завжди в один і той же день – 11 червня , напередодні свята апостолів Петра і Павла, який припадає на понеділок, 12 липня. Саме на честь цих апостолів піст і отримав свою назву – Петрів або Апостольський піст.

Особливості Петрового посту-2022

На відміну від інших багатоденних постів, Петрів піст щорічно триває різну кількість днів, оскільки його початок залежить від Великодня. Так Петрів піст може продовжуватися від 8 до 42 днів . У 2022 році Петров піст триватиме 22 дні.

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Харчування під час Петрового посту

Апостольський піст не такий суворий, як Великий піст. Так, багато днів дозволено їсти рибні страви. Проте м'ясо та м'ясні страви, яйця, молоко та молочні продукти у цей період залишаються під забороною .

Крім того, саме на період Петрового посту доводиться розпал літнього сезону ягід, овочів та зелені. Так що вибір страв доволі широкий: пісні супи, борщі, окрошки, тушковані та печені овочі, пироги з ягідною, овочевою та рибною начинкою, пісні вареники та млинці, киселі, компоти та варення, салати зі свіжої зелені та овочів із олією тощо.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2022 року в Україні. Також розповідали, коли будуть Спаси у 2022 році.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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