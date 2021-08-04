Коли Горіховий Спас-2021: дата, історія і традиції свята

Горіховий Спас у 2021 році також буде вихідним днем. А ще у нього є й інші назви – Хлібний, Полотняний, Малий, Холодний і Нерукотворний Спас.

Горіховий Спас: якого числа настане свято / Фото: Depositphotos

Горіховий Спас-2021 – це останній із трьох літніх Спасів, улюблених народних свят, присвячених Христу Спасителю. Він настає напередодні осені.

Люди дякують Богові за благословенні плоди, зібраний урожай, щедрі дари природи. Про історію та традиції Горіхового Спаса читайте в нашій статті.

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Якого числа Горіховий Спас у 2021 році

Горіховий Спас – це завершальне свято в низці Спасів, яке приходить наприкінці літа, 29 серпня, коли спадає літня спека і помітно холодає. Тому він іще називається Холодний Спас або Малий Спас.

У 2021 році Горіховий Спас припадає на неділю. І так само, як і Медовий Спас, це буде вихідний день.

Горіховий Спас: історія свята

Інша значуща дата, яку православні відзначають 29 серпня, – перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа. На честь цієї події Третій Спас також називається Спас на полотні, або Нерукотворний Спас.

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За церковними переказами, Ісус Христос вмився водою, а обличчя промокнув лляним полотном, на якому відобразився Його лик – нерукотворний образ Спасителя.

Цим полотном згодом вилікувався від смертельної недуги володар Едесси Авгарем. А пізніше саме з цього образу були написані перші ікони Спаса Нерукотворного.

У 944 році Нерукотворний образ був відданий жителями Едесси і урочисто перенесений до Константинополя в храм Святої Софії. Але в 1204 році святиня була викрадена з Константинополя і загублена під час корабельної трощі.

Традиції Горіхового Спаса

Наприкінці літа час дозрівання лісових горіхів, які збирали, святили у церкві, а після цього запасали на зиму. Тому в народі свято іменували Горіховим Спасом.

За прикметами, якщо добре вродили горіхи, то наступного року очікувався багатий урожай хліба.

Хлібний Спас – це ще одна назва свята на честь закінчення жнив, початку посіву озимих і випікання першого хліба із зерна нового врожаю. У народі говорили: "Третій Спас хліба припас".

З давніх-давен наприкінці літа проводилися ярмарки, де продавали домоткані полотна, а тому 29 серпня називали Полотняний Спас.

У народі про свята говорили так: "Перший Спас – на воді стоять, Другий Спас – яблука їдять, Третій Спас – на горі полотна продають".

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